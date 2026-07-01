Muere a los 67 años Julio Revuelta, alcalde de Logroño entre 2000 y 2007

Archivo - El ex alcalde de Logroño, Julio Revuelta, interviene tras la concesión de la medalla de Oro, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño, - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde de Logroño, entre los años 2000 y 2007, ha fallecido a los 67 años, tras padecer cáncer desde hace varios años.

Nacido en Burgos, en 7 de marzo de 1959, estudio arquitectura en la Universidad de Navarra, y posteriormente sacó una plaza de funcionario del Gobierno de La Rioja.

Inició su andadura política como concejal del Partido Popular, en la oposición, de 1991 a 1995, para después de ganar los 'populares' con mayoría absoluta las elecciones municipales de ese año, ser concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde con José Luis Bermejo Fernández.

Posteriormente, asumió la alcaldía, cuando José Luis Bermejo dejó el cargo, en el año 2000 para presentarse al Congreso de los Diputados. Revuelta ostentó el cargo de alcalde hasta el año 2007, cuando fue relevado por el socialista, Tomás Santos, gracias al pacto entre el PSOE y el Partido Riojano.

En 2011 anunció su baja como militante del Partido Popular, para crear la formación 'Ciudadanos de Logroño', con la que concurrió a las elecciones municipales. Posteriormente, en enroló en las filas del Partido Riojano, encabezando la candidatura al Parlamento regional.

Recibió la medalla de Oro de la ciudad en el año 2024