Muere Benjamín Romeo, fundador de Bodega 'Contador' de San Vicente de la Sonsierra

Benjamín Romeo, fundador de Bodega 'Contador' - BODEGA 'CONTADOR'

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bodega Contador ha informado del fallecimiento de Benjamín Romeo, fundador y enólogo. Romeo, ha fallecido este lunes 17 de agosto en Bilbao, a los 61 años de edad.

Con su muerte el mundo del vino despide a un viticultor y bodeguero que dedicó su vida a interpretar el paisaje y la identidad de San Vicente de la Sonsierra a través de sus vinos.

Desde de la creación de Bodega Contador, Benjamín Romeo construyó una trayectoria marcada por la búsqueda de la excelencia, el conocimiento profundo del viñedo y una forma de entender el vino absolutamente ligada a la tierra.

El reconocimiento internacional alcanzado por Contador, junto a otras de sus referencias como La Cueva del Contador, Predicador tinto y blanco o Alma, convirtió su nombre en uno de los grandes referentes del Rioja contemporáneo. Su legado permanecerá en sus viñas, en sus vinos y una manera única de entender la viticultura que seguirá formando parte de la historia del vino en La Rioja y en España.