Muere un hombre de 59 años en un accidente de tráfico al chocar su vehículo frontalmente con un camión en Foncea - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años, nacido en Logroño y vecino de Burgos, ha fallecido en accidente de tráfico, en el punto kilométrico 465,500 de la N-232, en el término municipal de Foncea, al chocar frontalmente su vehículo con un camión, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja.

En el suceso, que se producido a las 08,40 horas, han resultado heridas 6 personas, dos de ellas muy graves, y cuatro grave.

La carretera está cortada a ambos sentidos de la circulación procediendo a su desvío por el punto kilométrico 461,500 (Cruce con la LR-202).