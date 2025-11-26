Muere un hombre de 59 años en un accidente de tráfico al chocar su vehículo frontalmente con un camión en Foncea

Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 9:38

   LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 59 años, nacido en Logroño y vecino de Burgos, ha fallecido en accidente de tráfico, en el punto kilométrico 465,500 de la N-232, en el término municipal de Foncea, al chocar frontalmente su vehículo con un camión, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja.

   En el suceso, que se producido a las 08,40 horas, han resultado heridas 6 personas, dos de ellas muy graves, y cuatro grave.

   La carretera está cortada a ambos sentidos de la circulación procediendo a su desvío por el punto kilométrico 461,500 (Cruce con la LR-202).

