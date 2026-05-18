Muere Manuel García Vitoria, 'Murchi', referente calagurritano del motociclismo de aventura y los raids en el desierto - LA BRÚJULA

CALAHORRA (LA RIOJA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

Calahorra se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento esta misma mañana en Logroño de Manuel García Vitoria, conocido por muchos amigos y aficionados al motor como 'Murchi', a los 61 años de edad.

'Murchi' era una figura muy conocida dentro del mundo del motor y especialmente entre los aficionados al Dakar y a las pruebas de orientación y resistencia. Experimentado piloto de rallies y gran conocedor de la navegación en el desierto, estaba considerado un auténtico maestro tanto en pilotaje como en orientación.

Durante gran parte de su vida estuvo profundamente ligado a África, en especial a Marruecos, y a las grandes competiciones de aventura, participando en numerosos viajes y pruebas internacionales relacionadas con el motociclismo de raids y navegación.

En 2011 fundó el Club Aventura Touareg, en Marruecos, desde el que ayudó durante años a decenas de pilotos amateurs y privados a prepararse para competir en raids internacionales y afrontar pruebas tan exigentes como el Rally Dakar. Su labor iba mucho más allá de la competición, ofreciendo asistencia mecánica, logística, formación y acompañamiento en un ambiente muy valorado por quienes compartieron aventuras con él.

Su filosofía quedó resumida en una frase que repetía habitualmente entre sus alumnos y compañeros: "gente corriente haciendo cosas extraordinarias". A través del club organizó entrenamientos, rutas y participaciones en pruebas como el Rally Intercontinental, Touareg Legend Rally, Fenek Rally o distintas ediciones del Dakar, competición en la que participó y colaboró en numerosas ocasiones. En una edición del Dakar cuando estaba a punto de lograr clasificarse entre los primeros en tan difícil prueba, su integridad moral y su espíritu de ayuda hacia otro competidor, lo alejó el triunfo.

En Calahorra también era ampliamente conocido por su actividad comercial. Pertenecía a una familia con una larga tradición de comerciantes en la ciudad y regentaba negocios de moda tanto en Calahorra como en Logroño bajo la firma cadena 'Mini Precio Murciano', además de una tienda online especializada en ropa para fiestas.

Casado y padre de dos hijos, la noticia de su fallecimiento ha causado una profunda impresión tanto entre sus amigos y conocidos como dentro del mundo del motociclismo de aventura, donde era una persona muy querida y respetada por su experiencia, cercanía y capacidad para enseñar y ayudar a otros pilotos.