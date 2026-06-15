Muere el menor que sufrió un accidente el sábado en las piscinas de Aldeanueva de Ebro (La Rioja)

Archivo - Helicóptero Galeno para emergencias sanitarias en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El menor, nacido en 2015, que sufrió un accidente, el sábado en las piscinas de Aldeanueva de Ebro, y que fue trasladado al Hospital de Navarra en helicóptero ha fallecido, según ha podido conocer Europa Press.

El niño tuvo una parada cardiorespiratoria tras sufrir un golpe en la cabeza y caer al agua en las piscinas municipales de la localidad riojana.

El suceso se produjo sobre las 13,30 horas del sábado y desde SOS Rioja se movilizaron, además de los efectivos de emergencias, al helicóptero Galeno para el traslado del niño herido al hospital navarro.