Muere el menor que sufrió un accidente el sábado en las piscinas de Aldeanueva de Ebro (La Rioja)

Fue trasladado en helicóptero al Hospital de Navarra

Archivo - Helicóptero Galeno para emergencias sanitarias en La Rioja
Archivo - Helicóptero Galeno para emergencias sanitarias en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 15 junio 2026 9:17
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   LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El menor, nacido en 2015, que sufrió un accidente, el sábado en las piscinas de Aldeanueva de Ebro, y que fue trasladado al Hospital de Navarra en helicóptero ha fallecido, según ha podido conocer Europa Press.

   El niño tuvo una parada cardiorespiratoria tras sufrir un golpe en la cabeza y caer al agua en las piscinas municipales de la localidad riojana.

   El suceso se produjo sobre las 13,30 horas del sábado y desde SOS Rioja se movilizaron, además de los efectivos de emergencias, al helicóptero Galeno para el traslado del niño herido al hospital navarro.

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