Una muestra 'descubre' a Nikola Tesla en Logroño: El visionario de la electricidad moderna, a través de sus inventos

Una muestra de Fundación 'la Caixa' reivindica la figura y la obra de Nikola Tesla, a través de sus inventos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño reivindica la figura de Nikola Tesla, científico e ingeniero excepcional, con la exposición itinerante de 'El genio de la electricidad moderna', una muestra creada por la Fundación "la Caixa" sobre el visionario ingeniero que realiza un recorrido cronológico por su vida y por los avances tecnológicos que marcaron su trayectoria.

La muestra, que se puede ver hasta el 8 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento pone de relieve la importancia de Tesla en la historia de la ciencia.

A Tesla, de quien hay documentadas cerca de 300 patentes, "le debemos contribuciones esenciales para la vida moderna, como por ejemplo la invención del motor de inducción, el desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía y la transmisión inalámbrica de energía e información, entre otras".

La exposición, realizada en colaboración con el Nikola Tesla Museum de Belgrado y que permite a los visitantes poder observar en funcionamiento los principales inventos de Tesla, podrá verse en dos unidades desplegables que permitirán acercar la ciencia de Tesla a todos los públicos fuera del marco habitual de los museos.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la concejala de Cultura, Rosa Mª Fernández; la delegada territorial de la Fundación "la Caixa" en La Rioja y Aragón, Alejandra Usón; y el asesor de la exposición, Sergi Romeu, han presentado este martes la muestra sobre un "visionario" cuyo nombre "nos suena hoy a un coche, pero que es mucho más", como han destacado.

Porque, como se recuerda en la exposición, al ingeniero de origen serbio se le deben contribuciones como la invención del motor de inducción, el desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía y la transmisión inalámbrica de la energía y de la información.

Los visitantes podrán ver módulos electromecánicos que permiten reproducir el funcionamiento de los aparatos e ingenios ideados por Tesla para entender de manera didáctica y clara algunos de los principios físicos que se esconden tras sus creaciones.

LA FIGURA.

Tesla fue un auténtico pionero en ramas de la ciencia y las tecnologías que ya se encontraban en expansión, pero también en otras que aún tardarían años en ser tomadas en consideración, como la robótica o las comunicaciones interplanetarias.

Existen documentadas hasta 280 patentes suyas en 26 países diferentes, pero se sospecha que existen otras aún no identificadas.

Pero, a pesar de su genialidad y su visión, Tesla no estaba dotado de una gran perspicacia para los negocios y fue plagiado por algunos de sus contemporáneos.

Tras décadas de aportaciones relevantes en varios campos científicos, algunas de las cuales terminaron por arruinarlo, murió en soledad y fue prácticamente olvidado durante años, a pesar de que más tarde se convirtió en un icono popular rodeado de algunas teorías conspiratorias inverosímiles.

La muestra realiza un recorrido cronológico por la vida de Nikola Tesla, desde su nacimiento en 1856, rodeado de una curiosa leyenda que cuenta que vio la luz durante una fuerte tormenta eléctrica. Desde muy niño desarrolló una importante curiosidad por los fenómenos eléctricos, lo que le llevó a estudiar Ingeniería Eléctrica.

En 1883, trabajando en la compañía del que fue luego su gran rival, Edison, Tesla creó su primer gran invento, el motor de inducción, para cuyo desarrollo no logró ayuda financiera. Por eso, acabó trasladándose a Nueva York en 1884, donde, trabajando aún para Edison, mejoró el alumbrado público de la ciudad.

Un desencuentro en la empresa le llevó a fundar su propia compañía, lo que le condujo a periodos de grandes dificultades económicas y hasta la depresión. Fue una época en la que se centró en desarrollar todo el potencial de la corriente alterna y la del gran enfrentamiento con Edison, en lo que se llegó a conocer como 'la guerra de las corrientes'.

Con la Westinghouse Company llevó adelante la iluminación de la Exposición Universal Colombina de Chicago, en 1893, gracias a 12 generadores bifásicos de Tesla, y un sistema de generación de corriente alterna en dos fases en las cataratas del Niágara.

A partir de ese momento, pudo desarollar nuevos trabajos, como los rayos X; la transmisión inalámbrica de energía, inventando el que sería el primer 'mando a distancia'; la radiodifusión; la creación y desarrollo de las 'bobinas de Tesla'; o su concepto de Sistema Mundial de Transmisión de mensajes, telefonía e imágenes, el embrión de lo que mucho más tarde ha sido internet.

Otro enfrentamiento con otro grandes, Marconi, y la creación de otros inventos posteriores desembocaron en su ruina. Sus últimos años de vida estuvieron plagados de problemas económicos y de salud que le hicieron volverse un personaje solitario y excéntrico, hasta su muerte en 1943, a los 86 años, en un hotel de Nueva York.

MUESTRA ITINERANTE.

Esta exposición, que pudo verse primero en formato de sala en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa y en diversos CaixaForum, se ha adaptado ahora a un formato itinerante que recorrerá numerosas ciudades de España y Portugal.

En Logroño la exposición podrá verse hasta el 8 de diciembre de 2026 en dos unidades móviles que se despliegan y se convierten en dos salas de cien metros cuadrados cada una, gracias a las cuales la Fundación 'la Caixa' puede ahora acercar la figura de Tesla a más públicos.