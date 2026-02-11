Una muestra homanajea en Logroño a Margarita Salas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Una exposición homenajea en la Casa de las Ciencias de Logroño a Margarita Salas, por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Ciencias de Logroño acoge desde este miércoles una nueva exposición dedicada a la científica española Margarita Salas con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La inauguración ha contado con la presencia del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz; la concejala de Igualdad, Celia Sanz; la directora de la Casa de las Ciencias, Elena Garrido; y las comisarias de la exposición, Sonia Rivas y Belén Yuste.

Bajo el título 'Ciencia con nombre de mujer', la muestra podrá visitarse hasta el próximo 17 de mayo e integra, a su vez, dos exposiciones que se complementan: 'Margarita Salas. Ciencia con nombre de mujer' y 'Mujeres Nobel de Ciencias'.

A través de ambas propuestas, el público podrá recorrer la trayectoria y los logros de distintas mujeres que se han convertido en referentes mundiales en diversos ámbitos científicos.

En su intervención, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha subrayado que "con esta exposición, Logroño refuerza su compromiso con la divulgación científica y con la puesta en valor de referentes que han contribuido de forma decisiva al progreso del conocimiento".

"La figura de Margarita Salas -ha añadido- es un ejemplo de excelencia que merece ser conocido por todos los logroñeses, logroñesas y visitantes de nuestra ciudad".

Por su parte, la concejala de Igualdad, Celia Sanz, ha puesto el foco en la conmemoración de esta efeméride por parte del Ayuntamiento de Logroño a través de la exposición, la conferencia y los talleres programados en la Biblioteca Rafael Azcona, iniciativas que permiten "visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la ciencia y seguir impulsando vocaciones científicas entre niñas y jóvenes".

Asimismo, ha concluido destacando que "referentes como Margarita Salas nos ayudan a romper estereotipos y a avanzar hacia una sociedad más igualitaria".

La exposición pone especial énfasis en la figura de Margarita Salas, una de las científicas más relevantes de la historia de la ciencia española.

Discípula del bioquímico Severo Ochoa, Salas realizó aportaciones clave en el campo de la Biología Molecular, entre ellas el desarrollo de la ADN polimerasa del bacteriófago Phi29, una enzima capaz de replicar ADN a partir de cantidades mínimas y con gran fidelidad.

Este avance ha tenido aplicaciones fundamentales en áreas como la genética, la oncología, la arqueología, la medicina forense o la criminología y dio lugar a la patente más rentable de la historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Además, la muestra destaca otros hitos de su carrera científica, como el descubrimiento de la direccionalidad de lectura del mensaje genético, así como su intensa labor como mentora y formadora de nuevas generaciones de investigadores.

En este sentido, a lo largo de su trayectoria, Margarita Salas fue un ejemplo de profesionalidad, compromiso social, generosidad y dedicación a la divulgación científica y al impulso de vocaciones científicas entre los jóvenes.

Fue pionera en el acceso de las mujeres a instituciones como la Real Academia de Ciencias o la Real Academia Española, presidió el Instituto de España y fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Pocos meses antes de su fallecimiento, la Oficina Europea de Patentes le concedió el Premio Inventor Europeo y el Premio al Logro de Toda una Vida, reconociendo así una carrera dedicada a la investigación de alto nivel y a la defensa de la igualdad de la mujer en la ciencia.

Además, la exposición rinde también homenaje a varias mujeres galardonadas con el Premio Nobel en distintas disciplinas científicas. Entre ellas se encuentran, en Física, Donna Strickland y Marie Sklodowska-Curie; en Química, María Sklodowska-Curie, Irène Joliot-Curie, Ada Yonath y Frances Arnold; y en Fisiología o Medicina, Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Rita Levi-Montalcini.

OTRAS ACTIVIDADES

Como actividades complementarias a la exposición, desde la Casa de las Ciencias se ha programado esta misma tarde, a las 19,30 horas, la charla 'La Ciencia contada desde ellas'.

Organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, en ella Ángela Metola Iturrioz, investigadora del CIBIR y becada por la AECC, descubrirá la historia de varias mujeres que hicieron ciencia cuando no podían hacerlo y que verá cómo sus hallazgos siguen presentes en la actualidad.

A través de sus relatos y de la propia experiencia de Metola se hablará de curiosidad, perseverancia y de cómo es realmente trabajar hoy.

Por otro lado, también dentro de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Biblioteca Rafael Azcona acogerá el 14 de febrero, en su espacio ArteFábrica, los talleres de 'Creaciones en azul'.

Habrá dos sesiones: de 10 a 11,30 horas, el taller '¡Tu jardín en azul!, para niños a partir de 8 años; y de 12 a 13,30 horas, el Taller 'Botánica en azul', a partir de 16 años.

Quienes participen descubrirán cómo crear mediante la técnica de la cianotipia, un procedimiento fotográfico con el que se consiguen negativos de un precioso azul intenso.

Científicas como la botánica Anna Atkins fueron las primeras en usar esta técnica para ilustrar sus herbarios. Inscripciones gratuitas en inscripcionesbibliorafaelazcona.es.