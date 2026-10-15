La Muestra de Teatro Aficionado comienza este jueves con la comedia 'Socaire', a cargo de Ateneo Teatro

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal acoge desde este jueves, 15 de octubre, y hasta el día 25, una nueva edición de la muestra de teatro organizada por la Asociación de Vecinos El Carmen, con siete obras y entrada gratuita hasta completar aforo.

La programación comienza a las 20 horas, con 'Socaire', una comedia que conecta la historia de Juan Bautista García de Alvear y Garnica, natural de Nájera, con la búsqueda de las raíces familiares y dos maneras de entender la cultura del vino.

Durante esta semana, el público podrá asistir también a las siguientes representaciones:

Viernes, 16 de octubre: 'La increíble historia de La Rioja', de Cómicos Inestables del Norte.

Sábado, 17 de octubre: 'La venganza de Don Mendo', de Teatro Pobre IES La Laboral.

Domingo, 18 de octubre: 'Las asambleístas', de Tecu.

La muestra se retomará la próxima semana, el viernes 23 de octubre con 'Furiosas', continuará el sábado 24 con 'Arsénico por compasión' y finalizará el domingo 25 con 'La muerte y la doncella'.