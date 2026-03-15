Una mujer de 29 años trasladada al San Pedro tras caerse de un patinete en Paseo del Prior de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 29 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras caerse de un patinete, a las 19,48 horas, en Paseo del Prior de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se han movilizado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a Policía Local.

SALIDA DE VÍA DE UN VEHÍCULO EN BAÑARES

Antes, a las 17,12 horas, un particular ha dado aviso de la salida de vía de un coche a la altura del kilómetro 3 de la LR-309, término municipal de Bañares.

Desde SOS RIOJA se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil. A consecuencia del citado siniestro es trasladada una mujer de 46 años al Hospital San Pedro.