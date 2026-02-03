Una mujer de 38 años trasladada al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente por salida de vía en Grávalos

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 38 años ha sido trasladada al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente por salida de vía, a las 12,53 horas, en el punto kilométrico 6 de la LR-385, en el término municipal de Grávalos, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.