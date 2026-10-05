Una mujer de 44 años trasladada al San Pedro tras chocar su turismo con un camión en Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 18:04
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   LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 44 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras chocar su turismo, a las 15,02 horas, con un camión en la confluencia de las calles Salustiano Olózaga y Chile en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Han sido varios particulares los que han informado del suceso. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

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