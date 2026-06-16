Una mujer de 57 años derivado a 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente de tráfico en Albelda

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LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un mujer de 57 años ha sido derivado a 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente de tráfico, a las 15,03 horas, tras chocar dos turismos, a la altura del kilómetro 313, en la vía de servicio de la N-111, en Albelda, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se han informado a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para la atención la herida en el accidente.