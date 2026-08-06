Una mujer de 80 años trasladada a 'Los Manzanos' tras ser atropellada en la calle Huesca de Logroño

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LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 80 años ha sido trasladada al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras ser atropellada, a las 13,02 horas, en la calle Huesca de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.
Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.