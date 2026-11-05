Una mujer sufre un accidente al empotrar su vehículo contra un supermercado de Arnedo

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ARNEDO (LA RIOJA), 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, que iba acompañada de sus hijas, ha empotrado su vehículo, cerca de las 09,00 horas, contra un supermercado de la Avenida de Benidorm de Arnedo, sin que se hayan producido daños personales.

La conductora portaba en su turismo una 'L', ya que se había sacado recientemente el permiso de conducir.

La fortuna ha querido que tanto la propietaria del vehículo como sus hijas, ni nadie del supermercado, ni ningún peatón haya sufrido ningún percance. El suceso ha dejado daños materiales en el establecimiento.