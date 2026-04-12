Una mujer, trasladada anoche al San Pedro tras caerse de su moto en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser trasladada esta pasada noche al Hospital San Pedro de Logroño, tras resultar herida en un accidente sufrido con su motocicleta en la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 00,14 horas de este domingo, un particular ha alertado a SOS Rioja 112 de un accidente de tráfico, por caída de una motociclista, en la calle Chile con calle Pérez Galdós de Logroño.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado igualmente a Policía Local.

Como consecuencia del suceso, ha resultado herida una mujer, de 20 años de edad y vecina de Logroño, que ha tenido que ser trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la ciudad.