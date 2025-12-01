Una mujer, trasladada al Hospital de Calahorra tras ser atropellada en Arnedo

Archivo - Ambulancia en el Hospital de Calahorra. - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida al ser atropellada esta mañana en la localidad de Arnedo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,10 horas de este lunes, SOS Rioja ha recibido el aviso del atropello a una persona con un coche en la calle Avenida Benidorm número 36, de Arnedo.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos de CEIS junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herida una mujer de 55 años, que ha tenido que ser evacuada en ambulancia al Hospital de Calahorra.