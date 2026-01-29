Una mujer, trasladada al San Pedro tras caerse con su moto en Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir un accidente con su moto en Logroño, según los datos del Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,15 horas de este jueves, SOS Rioja ha recibido una llamada de emergencia que informa de la caída de una motorista en la confluencia de las calle Río Lomo con Avenida de Zaragoza, en término municipal de Logroño.

Desde este Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado también a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, la motorista, una mujer de 49 años, ah resultado herida y ha tenido que ser evacuada en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.