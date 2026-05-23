Una mujer, trasladada al San Pedro tras un choque entre dos motocicletas en la N-111 en Lumbreras de Cameros

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser trasladada esta mañana al Hospital San Pedro de Logroño tras resultar herida en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-111, en el término municipal de Lumbreras de Cameros, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,19 horas de este sábado, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la colisión de tráfico entre dos motocicletas, en la carretera N-111, dentro del término municipal de Lumbreras de Cameros. Al parecer, una mujer de 26 años ha resultado herida y precisaba de asistencia sanitaria.

Desde SOS Rioja se ha informado de inmediato a Guardia Civil y se han movilizado a los efectivos para el mantenimiento de la vía, así como a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender la emergencia.

Asimismo, se ha solicitado la activación del helicóptero sanitario de Castilla y León ante la posibilidad de realizar un traslado urgente.

Finalmente, y tras la valoración médica realizada en el lugar del accidente, se ha determinado el traslado de la herida en ambulancia al Servcio de Urgencias del Hospital Universitario de San Pedro de Logroño.