Una multitudinaria concentración en Logroño rechaza las agresiones homófobas de este fin de semana

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria concentración, convocada por la Asociación Gylda, se ha desarrollado, pasadas las 20,00 horas, en la plaza del Mercado de Logroño, para mostrar sus rechazo por las agresiones homófobas sufridas por varios miembros del colectivo durante las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ en la capital riojana el pasado fin de semana.

De hecho, varias personas fueron increpadas durante la marcha y posterior lectura del manifiesto, mientras que dos mujeres trans fueron agredidas el viernes de madrugada y el sábado, estando hospitalizada una de ellas. Esta misma mañana la Policía Nacional ha informado de la detención del autor de una de las agresiones, un primo segundo de una de las víctimas.

Ante estos hechos, se ha desarrollado la concentración antes citada, en una protesta presidida por la bandera LGTBI+, y dos pancartas, una en la que se podía leer 'Por nuestras familias. Por nuestros derechos. ¡Con Orgullo', y otra que decía 'Los discursos de odio también son violencia. El silencio te hace cómplice'. Algunos participantes portaban carteles con frases como 'El odio no es una opinión' o 'Nuestros colores no se apagan con violencia'.

Una activista de Gylda, Érika Rico, ha señalado a los medios de comunicación que las agresiones del fin de semana "nos parece que es algo incoherente con lo que debería ser para estos tiempos; es algo que recuerda a momentos del pasado en la historia y que pienso que es un reflejo de unos ideales, unas ideas que se están publicitando de parte de algunos sectores que realmente van contra los derechos humanos y están validando este tipo de comportamientos".

Rico ha indicado que se pueden contrarrestar estos comportamientos "con educación, sensibilización y con acciones" como la de hoy, que ha calificado "preciosa" porque "veo que la gente se preocupa, viene, y como con el 'Orgullo', nos dan apoyo y solidaridad".

En el manifiesto, leído por varias integrantes de Gylda, han agradecido a las más de 60 entidades que se han sumado al escrito que, según han declarado, "nos emociona y nos da fuerza; y nos confirma que los valores de igualdad, convivencia y libertad siguen muy vivos en la sociedad riojana".

En este punto, han querido "subrayar la importancia de acompañar estas situaciones con respeto, con cuidado y con escucha. No todas las personas quieren o pueden compartir lo que han vivido. Por eso, pedimos sensibilidad y responsabilidad para no exponer ni revictimizar a nadie", han añadido.

Han lamentado que "después de un mes de Orgullo lleno de cultura, alegría, reivindicación y lucha, la violencia ha vuelto a golpearnos" a través de "tres agresiones en apenas unas horas" algo que han asegurado

"no son hechos aislados; no es casualidad; nos agreden porque existimos; y porque no nos escondemos".

En el manifiesto han puesto el acento en que "las mujeres trans son una de las partes más expuestas y más golpeadas de nuestra comunidad", por lo que han señalado que "cada vez que no reaccionamos, que miramos hacia otro lado, estamos permitiendo que esto pase. Esos discursos que nos demonizan por ser, son los que se usan para atacarnos".

Finalmente, han indicado que "no vamos a desaparecer; no nos vamos a callar y no vamos a retroceder". "Contra la violencia, ni un paso atrás", han gritado.