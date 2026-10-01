Una multitudinaria manifestación pide en Logroño "viviendas para vivir" no para "especular"

Manifestación por la vivienda en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos logroñeses han respondido, de forma masiva, esta tarde a la manifestación convocada por el Sindicato de la Vivienda de La Rioja para exigir a las instituciones su responsabilidad ante la actual "crisis habitacional". Entre otras proclamas han pedido "viviendas para vivir" y no "para especular".

La marcha -que ha comenzado pasadas las 20,00 horas desde la antigua estación de autobuses de Logroño-, iba presidida por una pancarta, bajo el lema 'Sus negocios, nuestras miserias. ¡Vivienda pública ya!'. Los asistentes han realizado diferentes paradas en el recorrido, entre ellas el Palacete de Gobierno y la Delegación de Gobierno. Está previsto que la manifestación finalice en la plaza del Ayuntamiento de Logroño.

A lo largo de la protesta, en la que también había otra pancarta que decía 'Las casas para quienes las habitan. Por el derecho a la vivienda', se ha coreado frases del estilo de "el centro de Logroño no es para turistas, es para vecinas y sindicalistas"; "Ministra rentista, estás en nuestra lista"; "Logroño será la tumba del rentista"; o "Lo llaman mercado y es robo organizado".

En declaraciones previas a los medios de comunicación, una de las portavoces del sindicato, Cristina Briongos, ha explicado que salen a la calle "para reivindicar la vivienda digna" para que sea "universal y de calidad".

Como ha indicado, desde el sindicato riojano se adscriben a todas las demandas que se están realizando a nivel estatal y, en particular, en "pelear" para que se apruebe el Real Decreto 'Maricarmen' sin cambiar una sola coma".

Para el sindicato riojano es "fundamental" que se aprueben los contratos indefinidos de alquiler "y que no hagan que nuestras vidas cambien cada cinco años". En este punto, la portavoz ha añadido que "no puede ser que cada cinco años todo se vea a patas arriba, que nos alejen de nuestros barrios, de nuestras familias o de las redes que vamos construyendo".

Así, indica, "no nos pueden alejar de los centros de las ciudades mientras que los convierten en decorados turísticos".

"LUCHA COLECTIVA"

Por su parte, el también portavoz, Hugo Sabanza, ha puesto en valor "todo lo que hemos podido conseguir hasta ahora gracias a la lucha y organización del sindicato de vivienda y de todas las personas que están viniendo a apoyar".

Precisamente esa unión, ha permitido parar un desahucio en la calle Somosierra de Logroño -previsto para esta misma mañana-. Aún así, lamenta, "las administraciones y las instituciones no han hecho nada aunque ahora el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y el consejero, Daniel Osés, se intenten poner medallas, esto ha sido gracias a la lucha colectiva".

"Aunque vayan de superhéroes, realmente son unos villanos", ha lamentado.