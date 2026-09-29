El Museo de La Rioja abre programación con rutas teatralizadas, cluedo, talleres y una jornada científica como novedad

Los personajes de las visitas teatralizadas y el Cluedo en el Museo de La Rioja se han metido en la rueda de prensa de la directora, Rocío Coletes, y el director general, Roberto Iturriaga - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de La Rioja abre este mes de octubre nueva programación, para los próximos cuatro meses, con rutas teatralizadas, visitas, talleres y una jornada científica como novedad.

La directora del museo, Rocío Coletes, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto con el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, amenizada por Sapo Producciones, grupo que se encarga de las visitas teatralizadas y que ha rogado al público que acudan porque están atrapados dentro del museo.

En la misma línea que estas visitas se encuentra el cluedo, una oferta para la tarde-noche, con el museo ya cerrado, basado en un juego de misterio.

TALLERES PARA EXPERIMENTAR CON EL PATRIMONIO

El Museo de La Rioja mantiene su Programa de Dinamización Pedagógica, dirigido a alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Las sesiones, de entre 60 y 120 minutos según el nivel educativo, se desarrollan a las 9:30 y 11:30 horas y combinan recorridos participativos por las salas con talleres prácticos y dinámicas adaptadas a cada grupo.

La programación dirigida a familias y adultos propone, además, una aproximación práctica a diferentes aspectos de la historia y el patrimonio. Las actividades tienen un máximo de 14 participantes y se desarrollan los sábados a las 12:00 y 17:00 horas y los domingos a las 12:00 horas para familias con niños de 6 a 13 años acompañados por un adulto. Para adultos, las sesiones serán los sábados a las 10:30 y 18:00 horas y los domingos a las 10:30 horas.

La primera propuesta será 'Remedios de nuestros mayores', los días 10 y 11 de octubre, dedicada a las recetas medicinales tradicionales y a los conocimientos transmitidos entre generaciones. Los días 24 y 25 de octubre, 'Los aromas de la Edad Media. Inciensos del Camino' permitirá acercarse a los usos de hierbas, resinas e inciensos en el contexto medieval y elaborar un incienso artesanal.

En noviembre, los días 7 y 8, 'Las cuerdas del pasado: taller de bastidor de piel' recuperará técnicas relacionadas con la elaboración de cuerdas y el trabajo de las pieles, mientras que los días 21 y 22 'Muros con historia: pintura mural al yeso seco' acercará a los participantes a las técnicas tradicionales de pintura mural.

El programa continuará en diciembre con 'Arqueochef: dulces de invierno, entre Roma y la Edad Media', los días 12 y 13, y 'Arte rupestre en acción: taller de grabado lítico', los días 19 y 20. Ya en enero, los días 16 y 17, 'Cuadernos del peregrino: tu compañero de viaje' propondrá elaborar un cuaderno inspirado en los utilizados por los peregrinos, mientras que los días 30 y 31 el 'Taller textil: telares y tejidos de La Rioja' permitirá conocer técnicas vinculadas a la tradición textil de Cameros y Ezcaray.

LAS COLECCIONES DEL MUSEO COMO HILO CONDUCTOR DE LA HISTORIA

Las visitas temáticas a la colección permanente se celebrarán todos los sábados a las 11:00 horas y permitirán recorrer diferentes periodos de la historia de La Rioja. Octubre estará dedicado a la romanización; noviembre, a la Edad Media; diciembre, a la Edad Moderna, y enero, a la Edad Contemporánea.

El Museo mantendrá asimismo las visitas guiadas a la exposición temporal 'De La Rioja a las mesas del Imperio. Cerámica romana con Denominación de Origen', todos los viernes a las 18:00 horas hasta el 4 de diciembre.

La muestra tendrá además una jornada específica de divulgación científica el 16 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en la que sus comisarios y otros especialistas abordarán sus contenidos, la propuesta museográfica y los trabajos de conservación y restauración.

PATRIMONIO INMATERIAL, SAN MILLÁN Y MÚSICA EN LAS SALAS

El patrimonio cultural inmaterial tendrá un protagonismo especial durante octubre. Todos los jueves a las 19:00 horas se celebrarán visitas temáticas bajo el título 'Objetos con memoria, colección etnográfica', que permitirán descubrir objetos relacionados con oficios y artesanías y acercarse a la memoria colectiva asociada a estas prácticas.

En noviembre, con motivo del Día Internacional del Patrimonio Mundial, el Museo dedicará varias visitas a 'San Millán, Suso y Yuso en el Museo de La Rioja'.

Las sesiones tendrán lugar el viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas; el sábado 14, a las 11:00 y 19:00 horas, y el domingo 15, a las 12:00 horas, con las piezas vinculadas a los monasterios como hilo conductor de los recorridos.

Esta programación se vincula además con la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español', que se inaugura mañana, 30 de septiembre, en el Monasterio de Yuso.

La música llegará al Museo el domingo 22 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, con dos microconciertos, a las 11:00 y 12:30 horas, bajo el título 'Ecos de la historia: melodías que habitan las salas'.

La propuesta, a cargo de Rioja Filarmonía, establecerá un diálogo entre las colecciones del museo y diferentes instrumentos y composiciones relacionados con los espacios y sus contenidos.

VUELVEN LAS RUTAS TEATRALIZADAS Y EL MISTERIO DE TORREMUÑA

La programación recupera dos de las experiencias que han despertado mayor interés entre el público del Museo de La Rioja: la ruta teatralizada 'El Ñ elemento' y el cluedo 'El misterio de Torremuña', ambas de la mano de la compañía riojana SAPO Producciones.

'El Ñ elemento' propone un recorrido teatralizado por las salas del museo en el que diferentes personajes históricos y ficticios acompañan a los visitantes a través de una historia que combina patrimonio, humor y divulgación.

La experiencia, de alrededor de 90 minutos, se desarrollará varios sábados y domingos a las 11:45 horas. La propuesta regresa después de la gran acogida de anteriores ediciones, en las que las entradas llegaron a agotarse en tiempo récord.

Por su parte, 'El misterio de Torremuña' transforma el Museo de La Rioja, una vez cerrado al público, en el escenario de un cluedo teatralizado.

La actividad, recomendada para mayores de 12 años, plantea a los participantes la resolución de un misterio a través de un recorrido inmersivo en el que se combinan investigación, humor y patrimonio. Las sesiones se celebrarán varios sábados a las 19:45 horas.

La programación incorpora asimismo 'El museo itinerante', una iniciativa destinada a asociaciones, hospitales, residencias y otras entidades sociales que, por diferentes circunstancias, no pueden desplazarse hasta el museo.

La propuesta adapta contenidos, duración y actividades a las características de cada grupo y combina experiencias artísticas, creativas y sensoriales.

Durante las vacaciones escolares, el Museo de La Rioja desarrollará la Escuela de Navidad '¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? Laboratorio de viajes al pasado', dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años y con horario de 9:00 a 14:00 horas.

Por último, el Museo Etnográfico-Casa Encantada de Briones continuará con su programa escolar y con las visitas guiadas destinadas al público general.

Estas últimas tendrán lugar los domingos 25 de octubre, 29 de noviembre, 27 de diciembre y 31 de enero, a las 12:00 horas, y permitirán recorrer sus estancias y colecciones para conocer objetos, relatos, tradiciones y formas de vida vinculadas al patrimonio etnográfico riojano