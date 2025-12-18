El Museo Würth acoge una nueva edición del OPEN MERCADO con la novedad de la incorporación de la ESDIR

Archivo - El Museo Würth celebrará su Open Mercado - MUSEO WÜRTH - Archivo

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana, el Museo Würth La Rioja organiza la XIII Edición de OPEN MERCADO, una feria de acceso gratuito que reúne "talento artístico" y un espacio gourmet en el que disfrutar de comida y música en vivo. Como novedad, este año se incorpora la ESDIR.

Open Mercado se desarrollará los el viernes, 19 de diciembre, el sábado, 20 de diciembre y el domingo, 21 de diciembre, en los espacios del Museo Würth La Rioja. El mercado se podrá visitar el viernes 19 de 17,00 a 21,00 horas; el sábado 20 de 10,00 a 21,00 horas; y el domingo 21 de 10,00 a 14,30 horas.

En esta edición, Open Mercado ha recibido casi doscientas solicitudes de participación, "el récord de todas sus ediciones". Más de sesenta marcas, tanto de La Rioja como del ámbito nacional, especializadas en ilustración, moda, cerámica, joyería o editorial, mostrarán al público sus creaciones.

La selección "se ha mantenido fiel al ADN original de la feria, que apuesta por la sostenibilidad, la calidad en materiales y ejecución, el talento artístico y la producción responsable, y cuyo objetivo principal es aprovechar el poder de la cultura para generar conexiones entre las personas".

NOVEDAD DE ESTA EDICIÓN

Además, como novedad, este año el Museo ha establecido una colaboración con la ESDIR, Escuela Superior de Diseño de La Rioja. Alumnado del Máster en Diseño de Espacios Comerciales y Expositivos para la Moda, del Máster en Diseño e Innovación de Calzado y de Diseño Gráfico, mostrará sus creaciones en un espacio habilitado especialmente para ello.

Un espacio "inspirador" donde realizar compras navideñas, encontrar productos únicos y visitar la exposición en curso Horizonte. El poder del agua en la Colección Würth, que muestra obras de artistas fundamentales de los siglos XX y XXI.