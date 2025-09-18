Música, gastronomía o actividades infantiles y juveniles, en todos los barrios de Logroño por las fiestas de San Mateo

Música, gastronomía y actividades infantiles llegarán a todos los barrios de Logroño durante las fiestas de San Mateo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Música, con la novedad de 'San Mateo suena en los barrios'; gastronomía, con degustaciones o concursos; y actividades infantiles y juveniels llegarán a todo los barrios de Logroño durante las fiestas de San Mateo, que se celebrarán en la ciudad entre el 20 y 26 de septiembre.

La Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño colaboran en este programa de actos, que este jueves ha presentado la concejala de Participación Ciudadana, Leonor González, junto a representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales, y al director general de Participación, Fernando Barrientos.

"Gracias a la colaboración con las asociaciones vecinales, la fiesta y la animación de San Mateo se van a dejar sentir en toda la ciudad con actividades para toda la familia: música, degustaciones, hinchables y otras propuestas para los niños y niñas, como las actuaciones de Gorgorito", han señalado la concejala.

Y ha aprovechado González para agrader a estos colectivos vecinales, así como a la propia Federación, "su enorme implicación y su compromiso con cada uno de los barrios para llevar a cabo esta programación festiva".

En sus palabras, "se trata de abrir las fiestas de San Mateo, que las actividades no se centren exclusivamente en lo que es el centro de la ciudad, sino que se empape en todos los barrios y por lo tanto que sea una convivencia de todos los vecinos".

A ello ha sumado que "se ha tratado de que no solamente haya degustaciones, sino que también en los distintos barrios haya actividades musicales, por eso se va a ver como también los DJs se acercan para dar alegría en esos barrios", contando para ello con la nueva actividad de 'San Mateo suena en los barrios'.

Igualmente, la edil ha destacado las actividades para los niños, actividades infantiles que acerquen magia o teatro, etc., a cada uno de estos barrios. "Invito a todos los logroñeses a que se acerquen este año a los barrios", ha subrayado Leonor González.

Por su parte, Julián Herraiz ha apuntado que "después de tantas peticiones, de tantas reivindicaciones, cada vez se van haciendo más cosas en los barrios, cada vez se va descentralizando más del centro de la ciudad para que la fiesta sea en todo Logroño y que todos podamos disfrutar de ella, es de agradecer y esperemos que cada año se vayan haciendo muchas más cosas en los barrios".

Así, ha valorado la nueva actividad de 'San Mateo suena en los barrios', porque "ya no solo es una degustación, que creo que hay más de 80 degustaciones en toda la ciudad, sino que se hace mucho más festivo y más participativo".

A ello ha sumado otras iniciativas en los barrios como una fiesta de la cerveza, concurso de paellas, magia, hinchables o actividades no solo infantiles "sino también juveniles".

Con todo, desde la Federación, pese a manifestarse "contentos" por la progresiva descentralización de actividades, no quieren conformarse, y reclaman, como ha dicho Herráiz, más actuaciones de Gorgorito, "que solo tiene 4 ó 5 y siempre hay que hacer una selección de barrios", o que la música "no se queda solo en Dj's, que venga también alguna orquesta".

En todo caso, ha finalizado reseñando que "el programa es muy extenso, son ocho días mañana y tarde, con actividades en todos los barrios, no se ha quedado ninguno sin su actividad, sin algo que sea representativo de cada barrio y que podamos disfrutar con ellos".