Música, poesía, vino, folclore y tradición para honrar a San Juan en esta calle emblemática de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comidas y cenas populares, folclore, teatro, poesía, catas, talleres infantiles y música en directo son algunos de los actos programados para la semana que honra a San Juan.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, junto con el presidente de la Asociación de la Zona de la Calle San Juan, Sergio Palacios, ha detallado esta mañana los actos preparados para los días de celebración en honor a San Juan.

"Una programación variada, para todos los gustos y, sobre todo, para todas las edades. Con citas musicales, comidas de vecinos, y poesía entre algunos de sus actos", ha dicho.

"Las fiestas de barrio -ha añadido- son la mejor muestra del Logroño compartido que estamos construyendo y un enclave como la zona de la calle San Juan es el mejor ejemplo de ello".

La edil municipal ha destacado que "la convivencia entre quienes habitan estas calles, quienes regentan sus negocios de hostelería y comercio, y quienes vienen de visita y se encuentran la hospitalidad de sus gentes, son un ejemplo de la esencia de este Logroño auténtico".

EL PROGRAMA.

Las fiestas arrancan el lunes 22 de junio, con pregón a las 19,15 horas, dedicado a los joyeros de Joyería Javier, y al hostelero recientemente fallecido, Pedro Cárcamo del Restaurante Tastavín. En el pregón participará el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, y el grupo Contradanza.

Desde la entrada de la calle San Juan con la calle Muro del Carmen saldrán danzando los Gigantes y Cabezudos de la Escuela de Gigantes y Cabezudos de Logroño. Para concluir el día, tendrá lugar la proyección de un cortometraje en la Plaza del Arbolito a las 22 horas.

El martes 23, víspera del Santo, 'Poesía desde el Balcón' a las 19,30 horas, en el balcón de la sede de Zarándula. Música por las calles de zona desde las 20 horas con el grupo Diximulando, y una cena popular en la que los vecinos, comerciantes y hosteleros sacan sus mesas a la calle convirtiendo el centro de Logroño en un gran salón de banquetes.

El miércoles 24 de junio, día de San Juan, arranca la celebración con la procesión del santo y una ofrenda floral con Dulzainas. A las 14,45 horas, otra comida de vecinos y a partir de las 19,20 horas 'El coro de la patata' y los cantantes de Amadeus ofrecerán conciertos y música en directo por distintos puntos de la zona. Para concluir la jornada, a las 21,45 horas habrá un sorteo con Bárbara, la Reina de la Pantaloneta, también en la sede de Zarándula.

El vino cuenta con un espacio en la fiesta el jueves 25. Una carpa en la calle Ollerías acogerá cinco bodegas que ofrecerán sus cinco vinos y una copa por 14 euros, para disfrutar con los pinchos que se pueden comprar en los bares de la calle. Para ambientar la velada, música en directo y tango.

El último día de celebración será el viernes 26 de junio, con una programación centrada en los más pequeños. A las 19,30 horas, el Grupo Scout Monte Clavijo organiza talleres de manualidades en distintas calles de la zona, además de una chocolatada popular, en la Plaza del Arbolito.