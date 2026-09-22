La música y sabores latinos protagonizarán una nueva edición de 'Calle Salsa' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El evento 'Calle Salsa' regresará a Logroño el próximo sábado, 26 de septiembre, en el marco de la programación de las Fiestas de San Mateo 2026. Desde las 12,00 horas hasta la medianoche, la música y la gastronomía serán las protagonistas de esta jornada festiva.

La plaza Primero de Mayo será el epicentro de 'Calle Salsa', un evento en torno a esta música y la gastronomía latina. A las 12,00 horas, comienza la fiesta con una degustación de pincho moruno y paella. A las 12,30 horas se abrirán los kioscos de Sabores Latinos y amenizará el espacio DJ Ricky con un tardeo salsero desde las 13,00 horas.

Por la tarde ya, a las 19,00 horas, será el turno de DJ Niño james y Los AgüeLulos y a las 19,45 horas, Álex Padrón y su salsa Cubana.

A las 20,30 horas actuará Joshua con un tributo a Tito Nieves y a las 22,00 horas tendrá lugar la última actuación del día con la Orquesta Conjunto Saoco, que amenizará la velada hasta poco antes de la media noche.