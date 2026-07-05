MUWI La Rioja Music Fest e Ibercaja refuerzan su alianza para seguir impulsando la cultura y el territorio riojano

LOGROÑO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest e Ibercaja han renovado su acuerdo de colaboración para las dos próximas ediciones del festival, 2026 y 2027, reforzando una alianza estratégica que contribuirá a seguir consolidando uno de los principales acontecimientos culturales, turísticos y enogastronómicos de La Rioja.

El acuerdo ha sido rubricado en la Oficina Principal de Ibercaja en Logroño por José Ángel Pérez, director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara y José Pancorbo y Rafa Bezares, promotores de MUWI La Rioja Music Fest.

Fruto de esta renovación, Ibercaja pasa a convertirse en el Banco Oficial de MUWI La Rioja Music Fest, manteniendo además su condición de canal oficial de venta de entradas a través de la web ibercaja.es Este acuerdo pone de manifiesto la voluntad compartida de ambas entidades de seguir apoyando iniciativas capaces de generar riqueza económica, atraer visitantes y proyectar una imagen moderna, dinámica y cultural de La Rioja.

UNA DE LAS GRANDES CITAS DEL VERANO

MUWI se ha consolidado como una de las grandes citas del verano del norte de España gracias a una propuesta diferencial que fusiona música, vino, gastronomía y patrimonio.

En su última edición reunió a más de 25.000 asistentes, confirmando el crecimiento constante del festival y su capacidad para atraer público tanto local como procedente de otras comunidades autónomas.

José Ángel Pérez, director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara, ha destacado que "para Ibercaja es una satisfacción continuar vinculados a este festival tan riojano, que representa valores con los que nos sentimos plenamente identificados, como la apuesta decidida por la cultura, capaz de atraer durante los cuatro días programados a miles de personas, al calor de la música y nuestra magnífica gastronomía.

MUWI se ha convertido por derecho propio en un referente que trasciende el ámbito musical y contribuye a proyectar una imagen moderna y atractiva de nuestra región."

Por su parte, Rafa Bezares y Jose Pancorbo, organizadores del festival, han querido agradecer "la confianza que Ibercaja viene depositando en MUWI desde hace años. Contar con un compañero de viaje comprometido con el territorio nos permite seguir creciendo y afrontando nuevos retos con garantías, manteniendo siempre nuestra esencia y nuestra apuesta por la calidad musical y convirtiendo a MUWI en el escaparate perfecto para difundir el vino, la gastronomía, el comercio local y el patrimonio de La Rioja".

La organización anuncia un buen ritmo en la venta de entradas y abonos para la próxima edición y destacan el potente cartel de artistas que se podrá disfrutar en su 10o aniversario, con La M.O.D.A, Ginebras, Sidonie, Sanguijuelas del Guadian, Depedro entre muchos otros. Ibercaja, después de la renovación de su contrato de patrocinio, seguirá siendo el canal oficial de venta de entradas.

Tanto los abonos como las entradas de día podrán ser adquiridas, además de en la web del festival, a través de la web ibercaja.es La venta de entradas por días arrancó ya hace unas semanas, con un precio de 51euro para las jornadas del viernes 28 y sábado 29. La jornada del domingo 30 tiene un precio de 12euro, y el abono para todas las jornadas tiene un coste de 82euro todos estos precios con gastos incluidos.