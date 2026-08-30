Nace la Asociación de Jóvenes Cazadores Riojanos, JOCAR - FEDERACIÓN RIOJANA DE CAZA

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Caza pone en marcha la asociación JOCAR - Jóvenes Cazadores Riojanos, una nueva iniciativa dirigida a fomentar la incorporación de jóvenes al mundo cinegético, favorecer el relevo generacional y ofrecerles un espacio propio desde el que participar activamente en la caza, la formación, la conservación del medio natural y la vida asociativa.

JOCAR nace como sección juvenil de la Federación Riojana de Caza, con el respaldo económico, técnico e institucional de la entidad y con la vocación de otorgar a los jóvenes un papel protagonista.

El proyecto contempla la creación de una junta directiva joven, elegida por sus propios miembros, que contará con autonomía organizativa para proponer y desarrollar sus actividades bajo la coordinación y cobertura de la Federación.

La iniciativa responde a uno de los principales retos que afronta actualmente el sector cinegético: el progresivo envejecimiento de los cazadores y la necesidad de facilitar la incorporación de nuevas generaciones.

Por ello, JOCAR pretende crear una estructura juvenil estable que permita atraer, formar y fidelizar a jóvenes cazadores y también a quienes quieran iniciarse en la actividad cinegética.

JOCAR está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años residentes o vinculados a La Rioja.

Para incorporarse no será imprescindible disponer previamente de licencia de caza, ya que el proyecto está abierto también a quienes quieran acercarse por primera vez a esta actividad, formarse y prepararse para obtenerla. Los menores participarán siempre con la correspondiente autorización de sus tutores legales y de acuerdo con la normativa vigente.

Uno de los pilares del proyecto será precisamente la formación. JOCAR facilitará a los jóvenes la preparación para el examen del cazador y promoverá talleres y actividades sobre seguridad, primeros auxilios, legislación cinegética, bienestar animal, gestión de cotos, especies cinegéticas, sanidad de la fauna silvestre y aprovechamiento de la carne de caza.

CAZA, TIRO, FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN

El programa de actividades de JOCAR combinará la práctica cinegética con la formación técnica, la conservación y la convivencia entre sus integrantes.

Entre las propuestas previstas se encuentran cursos de iniciación y una escuela juvenil de tiro al plato; jornadas de caza menor y caza con perro; participación tutelada en batidas de jabalí; formación específica en seguridad; actividades de mejora de hábitats y colaboración en censos de especies, además de encuentros y actividades sociales.

El proyecto quiere, además, que sean los propios jóvenes quienes progresivamente asuman responsabilidades. Una vez finalizada la primera fase de captación se convocará una asamblea constituyente para elegir la primera junta directiva joven de JOCAR. La Federación Riojana de Caza respaldará económicamente el desarrollo de las actividades.

Como criterio general, está previsto que la Federación subvencione de forma orientativa entre el 50 % y el 70 % del coste de cada actividad, de manera que los jóvenes tengan que asumir únicamente una cuota simbólica de participación.

La colaboración de las sociedades de cazadores La Federación considera fundamental la implicación de las sociedades de cazadores riojanas y las invita a incorporarse al proyecto.

Podrán colaborar identificando a jóvenes interesados, cediendo jornadas de caza menor o mayor y plazas en batidas, aportando cazadores veteranos que actúen como padrinos cinegéticos, poniendo instalaciones a disposición de JOCAR o participando en actividades de conservación y mejora de hábitats.

De esta manera, JOCAR pretende crear también un punto de encuentro entre generaciones que facilite la transmisión de conocimientos y experiencia y, al mismo tiempo, contribuya a formar a quienes en los próximos años podrán asumir responsabilidades en las sociedades de cazadores y en la propia Federación.

La Federación Riojana de Caza ha iniciado ya la campaña de captación de jóvenes y de sociedades colaboradoras. Los jóvenes interesados pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la Federación o mediante la ficha de inscripción en papel.

Esta última puede entregarse en la sede de la Federación Riojana de Caza, Avenida Moncalvillo, 2, 3a planta, 26007 Logroño, o remitirse por correo electrónico a jocar@frdcaza.org.

Con la puesta en marcha de JOCAR, la Federación Riojana de Caza quiere ofrecer a las nuevas generaciones no solo oportunidades para practicar y conocer la actividad cinegética, sino también un espacio desde el que participar, formarse, organizarse y contribuir activamente a la conservación y al futuro de la caza en La Rioja.