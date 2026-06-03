Nájera ofrece "el mejor concierto gratuito" de la primavera riojana

Archivo - El grupo OBK actúa durante el macrofestival de música de los 90, Love The 90's Festival, en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, a 22 de junio de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nájera se prepara ya para recibir el mejor concierto gratuito de la primavera riojana. Y es que, 'Najeramor 2026' ha logrado un cartel de lujo para celebrar la diversidad, los derechos humanos, el respeto y la tolerancia. "En esta tercera edición, queríamos dar un impulso y convertir a Nájera en una referencia nacional. Y lo hemos logrado", indica el concejal de Festejos, Javier Benito, orgulloso de "poder ofrecer gratis este gran concierto a todos los vecinos y vecinas de Nájera, a todos los riojanos y a los visitantes que nos quieran acompañar".

Los tres conciertos enmarcados dentro de III Najeramor, se desarrollarán en la plaza de España, comenzarán a las 23,30 horas, y contarán con la presentación de Bárbara, la Reina de la Pantaloneta, y el najerino Ho Mammy Devil.

"Es evidente que OBK es uno de los grupos techno pop más populares de España, con más de diez discos de platino, millón y medio de discos vendidos y conciertos que se llenan hasta la bandera", explica Oliver Cuesta, productor y promotor del concierto. Obk se encuentra dentro de la celebración de su 35 aniversario, con la gira Vértigo Tour. Jordi Sánchez, alma y voz del grupo de techno pop más popular de España, sigue al frente (tras la marcha de Miguel Arjona), consiguiendo grandes éxitos en todas sus actuaciones y siendo un referente absoluto dentro de la música electrónica en español, a nivel mundial.

Tras 12 años de silencio discográfico, inició una nueva etapa con "Maldita Mujer" y "En Berlín", lanzados en 2025, como anticipo de su EP compuesto por cinco canciones inéditas y cuatro bonus tracks. Con una producción elegante y contundente cercana al dark-techo, se confirma la evolución sonora del proyecto y consolida el gran momento creativo de Jordi Sánchez.

Tras OBK llegará el momento del espectáculo increíble que siempre ofrece Rebeka Brown, un icono en Ibiza y capaz de meter 60.000 personas en el Barcelona Gay Pride. "Rebeka está arrasando y en este 2026 tiene la agenda cargadísima de conciertos", explica Cuesta señalando que se ha convertido en un icono y en una artista capaz de obtener más de 1 millón de reproducciones con "Millenium" que fue incluido en numerosas compilaciones y de crear el himno del verano en Ibiza con su "Sun Rising Up".

Rebeka Brown llegó a la gran final de FAMA ¡A Bailar! emitido por la cadena de TV Cuatro, show tuvo una audiencia de 2,5 millones de espectadores. Destacan sus actuaciones en Pandora Sevilla, Mondino en Madrid, Festival superstars of 90s, La Daurada, Golden age of house, Matinee gold festival, Freedom Festival Canarias, Barcelona Remember Festival con Pastis&Buenri, Medusa beach club, Studio club, Oro viejo, Som Fesitval, Míticos festival, Radiocassete Festival, residencia en Margarita puerto sherry, Súper éxitos, Superstars of 90s, Children of the 90s, La resistencia Fabrik.

El broche final se pondrá con una sesión de 'Los40 Dance', a cargo de José Manuel Duro, uno de los mejores djs profesionales nacionales de música electrónica.

"Históricamente, Nájera ha sido referente musical, así que teníamos muchas ganas de organizar una fiesta Dance", comentó Alberto Aparicio, director de Los40 Rioja. Najeramor nació como una forma de reivindicar la igualdad, el derecho a la libertad de las personas y de respeto a los derechos humanos, en un metafórico banderazo de salida a los actos del Mes del Orgullo en La Rioja.

"Los Ayuntamientos tenemos que estar donde la gente nos necesita. Por eso, ahora más que nunca, es importante celebrar esta jornada que no va de etiquetas, sino de respeto, de tolerancia, de celebrar juntos que vivir en paz es posible", señala el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri.