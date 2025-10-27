Nalda e Islallana, platós de rodaje de 'Un amor', protagonizan un cupón de la ONCE de la serie 'Pueblos de película' - ONCE

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nalda e Islallana son las protagonistas del cupón de la ONCE del domingo, 2 de noviembre, perteneciente a la serie 'Pueblos de película'. Cinco millones y medio de cupones difundirán las dos localidades riojanas por toda España.

Belén González Herrero, delegada de la ONCE en La Rioja, Raquel Arrieta Pérez, alcaldesa de Nalda e Islallana, Cesar Ortiz de Landazuri, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE y Honorio Ajona García concejal del Alcaldía del Ayuntamiento de Nalda e Islallana, han presentado este cupón, que está ilustrado con una fotografía de la Ermita de Nuestra Señora de Villavieja.

Isabel Coixet convirtió a Nalda e Islallana en platós de rodaje para su película 'Un amor'. Un amplio equipo técnico y actoral se desplegó por las calles de ambas localidades para convertir en película el libro de Sara Mesa. La cinta se rodó íntegramente en La Rioja. El filme muestra enclaves maravillosos como las peñas de Islallana y Nalda.

En esta última localidad se ubica, en la ficción, la casa de Nat, papel protagonizado por la actriz Laia Costa, que está acompañada por Hovik Keuchkerian, Hugo Silva, entre otros actores y actrices. 'Un amor' cuenta como tras huir de su estresante vida en la ciudad, Nat, de 30 años, se refugia en el pequeño pueblo de La Escapa, en la España rural más profunda.

En una casa de campo destartalada, con un perro callejero, la joven intentará reconducir su vida. Tras lidiar con la hostilidad de la persona que le alquila la casa y la desconfianza de los habitantes del pueblo, Nat se ve obligada a aceptar una inquietante proposición que le hace su vecino Andreas.

Esta película muestra la belleza de las localidades de Nalda e Islallana. Sus calles y paisajes también son grandes protagonistas de este filme.

Con 'Pueblos de película', la ONCE rinde homenaje a las localidades que han sido plató de rodaje. Esta serie de cupones serán motivo de alegría para los habitantes de cada localidad y para las personas que coleccionan los cupones de la ONCE. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.