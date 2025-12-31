Narco, Los de Marras y Porretas encabezan el cartel del Festival KalagurriRock 2026 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Raquel Moral, y el concejal de Izquierda Unida, Óscar Moreno, junto a David Fiel, responsable de la empresa Alboroto Producciones adjudicataria de la organización del festival, han dado a conocer gran parte del cartel del KalagurriRock 2026, que tendrá lugar en Calahorra los días 9 y 10 de mayo.

Una de las principales novedades de la próxima edición del festival es que se celebrará en una carpa instalada en el aparcamiento del parque Víctimas del Terrorismo.

En esta carpa actuarán un total de 12 grupos regionales y nacionales de rock y punk.

Otra de las sorpresas del KalagurriRock 2026 es que el último de los cabezas de cartel no se desvelará hasta el 31 de enero. Ya se han dado a conocer los nombres de 11 de los 12 grupos que participarán en esta cita musical:Narco, Los de Marras, Porretas, Juantxo Skalari, Sons of Aguirre & Scila, Mama Ladilla, Loncha Velasco, Catalina Grande Piñon Pequeño, Hermana Furia, Mala Vela y The Reimons.

Las entradas ya están disponibles en la web https://www.enterticket.es/eventos/kalagurrirock-2026-651080, tienen un precio especial único de 30 euros más gastos de gestión. Esta promoción solo dura 24 horas.

A partir del 31 de diciembre y durante un mes, las entradas costarán 35 euros más gastos de gestión. Una vez se confirme el último cabeza de cartel, las entradas subirán de precio.

Además, en enero, también podrán adquirirse en el establecimiento comercial Multiocio y Bar Oasis de Calahorra.

En estos 9 años el Festival KalagurriRock ha crecido en público y calidad musical, consolidándose como una de las citas musicales de rock y punk más importantes del norte de España.