Navarrete abre el Centro de Interpretación de la Alfarería - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha participado en la apertura del Centro de Interpretación de la Alfarería de Navarrete, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de la localidad para conservar, divulgar y proyectar el legado cerámico del municipio.

Levantado sobre la antigua factoría FANSA, el centro recupera uno de los enclaves más representativos de la historia alfarera de Navarrete y abre oficialmente sus puertas coincidiendo con la celebración de la XVIII Feria Nacional de Alfarería y Cerámica N.A.C.E., una de las principales citas nacionales dedicadas a este oficio.

El Centro de Interpretación de la Alfarería nace con la vocación de convertirse en el punto de encuentro de un oficio que ha marcado la historia, la identidad y el desarrollo económico de Navarrete durante siglos.

Concebido como un lugar dinámico y abierto a la ciudadanía, permitirá acercar a vecinos y visitantes la evolución de la alfarería desde sus orígenes hasta la actualidad, al tiempo que acogerá exposiciones temporales, actividades divulgativas, conferencias, encuentros profesionales y otras propuestas destinadas a mantener viva esta tradición.

La historia de la alfarería de Navarrete también se escribe entre los muros de la antigua FANSA. Fundada en 1959 por la unión de varios alfareros de la localidad, la fábrica llegó a convertirse en uno de los mayores productores europeos de macetería y simbolizó la evolución de un oficio que supo conjugar la tradición artesanal con la producción industrial.

CON FONDOS EUROPEOS

La actuación, que cuenta con financiación de fondos europeos, ha permitido recuperar algunos de los elementos más emblemáticos de aquel conjunto, entre ellos dos hornos históricos que constituyen el eje del recorrido expositivo y que conservan la memoria de décadas de actividad alfarera.

A partir de ellos, el visitante descubre la historia del barro como materia prima, las técnicas tradicionales, la evolución de los talleres y de la industria local, el papel desempeñado por las mujeres en este oficio o la relevancia de la Terra Sigillata, a través de recursos audiovisuales y paneles interpretativos.

El recorrido se completa con piezas históricas cedidas por el Museo de Nájera y una selección de las obras galardonadas en las anteriores ediciones del concurso 'Pieza Única' de N.A.C.E.

Además, el centro abre sus puertas con dos exposiciones, una dedicada al fondo cerámico del Ayuntamiento de Navarrete y otra con la obra de Toño Naharro que podrán visitarse durante la celebración de la feria.

Con la apertura de este centro, Navarrete incorpora un lugar permanente dedicado a conservar la memoria de su tradición alfarera y, al mismo tiempo, a impulsar su proyección futura como un espacio abierto a la creación, la divulgación y el encuentro en torno a la cerámica.

PUNTO DE ENCUENTRO DE LA ALFARERÍA

La inauguración del Centro de Interpretación constituye uno de los principales hitos de la XVIII Feria Nacional de Alfarería y Cerámica N.A.C.E., que durante todo el fin de semana reúne en Navarrete a 37 expositores procedentes de distintos puntos de España, Francia y Portugal.

La feria alcanza este año su mayoría de edad reivindicando la estrecha relación entre tradición y modernidad, el barro y la cerámica como una forma de vida ligada al territorio y a las personas que han mantenido vivo este oficio generación tras generación. La artista invitada de esta edición es la reconocida ceramista catalana María Àngels Domingo Laplana, Madola, una de las principales figuras internacionales de la cerámica contemporánea, que protagoniza la exposición principal de N.A.C.E. y ofrecerá la tradicional masterclass de la feria.