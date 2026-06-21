Navarrete acoge el proyecto participativo 'Torres de Vida' dentro de la iniciativa cultural 'Trazas Vivas' - AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Navarrete será escenario los próximos 22 y 23 de junio del proyecto "Torres de Vida", una propuesta artística y medioambiental impulsada por la creadora Lucía Loren, que forma parte de Trazas Vivas, una iniciativa de arte colaborativo vinculada al Camino de Santiago Francés.

"Trazas Vivas" está promovido por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS) y financiado por el Ministerio de Cultura en el marco de la convocatoria de ayudas a proyectos culturales con impacto social.

Su objetivo es fomentar la participación cultural, reforzar la cohesión social y garantizar los derechos culturales desde una perspectiva inclusiva y territorial.

Bajo la dirección de la comisaria Cecilia Pereira Marimón, el proyecto plantea un enfoque de cocreación con la ciudadanía, activando el paisaje cultural del Camino como un patrimonio vivo a través de talleres, actividades formativas, mediación cultural y procesos artísticos desarrollados sobre el terreno.

En este contexto se enmarca "Torres de Vida", una intervención que combina arte contemporáneo, sostenibilidad y artesanía tradicional, invitando a la población local a participar en la creación de estructuras destinadas a favorecer la biodiversidad.

La iniciativa contará con la colaboración del artesano alfarero José María Olarte, reforzando el vínculo con la tradición ceramista de Navarrete y el conocimiento local.

El programa comenzará este lunes 22 de junio, de 17 a 19 horas, en el Centro de Interpretación de la Alfarería y la Cerámica de Navarrete, con una actividad dirigida al público adulto.

Durante la sesión, Lucía Loren ofrecerá una introducción a las prácticas artísticas colaborativas, seguida del diseño de prototipos de torres de agua, concebidas como sistemas de irrigación para plantas. La jornada concluirá con una puesta en común y la planificación de acciones para el verano. La asistencia será libre hasta completar aforo.

El martes 23 de junio, de 17 a 20 horas, tendrá lugar un taller dirigido a jóvenes en la Academia Noble y Bizarro, impartido junto a José María Olarte.

La actividad se centrará en la creación de prototipos de "torres de vida", concebidas como habitáculos para insectos polinizadores, refugios para reptiles y bebederos, con el objetivo de fomentar la biodiversidad local.

CULTURA, COMUNIDAD Y TERRITORIO.

Con iniciativas como "Trazas Vivas", la AMCS refuerza su apuesta por la dinamización cultural del Camino de Santiago Francés, promoviendo proyectos participativos que implican a la ciudadanía y ponen en valor el paisaje, el patrimonio y la identidad de los municipios jacobeos.

El proyecto comenzó en Triacastela con Silvia Garvia y continúa su recorrido por distintos puntos de la ruta, con próximas acciones en Villanúa junto a Eugenio Ampudia, Puente la Reina con Idoia Cuesta, Castrojeriz con Irene García-Inés, ampliando así su impacto territorial y su red de colaboración artística.

La propuesta en Navarrete ejemplifica cómo el arte puede convertirse en una herramienta para repensar la relación con el entorno, fomentar la participación colectiva y contribuir a la conservación del medio natural, integrando tradición, creatividad contemporánea y compromiso social.