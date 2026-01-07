Nieve, viento, frío y oleaje mantienen activos avisos en 14 CCAA, con rojo por mínima de hasta -14°C en Guadalajara

Varias personas disfrutan de la nieve en la calle de Vitoria, a 6 de enero de 2026, en Vitoria, País Vasco (España). El Plan de Nevadas activado en Vitoria-Gasteiz ha pasado a las tres de la pasada madrugada de fase de Preemergencia a Emergencia y el oper - Carlos González - Europa Press

MADRID 7 Ene. (OTR/PRESS) -

Nieve, viento, frío y oleaje activarán este miércoles 7 de enero avisos en 14 comunidades autónomas, con mínimas de -6°C en Girona y Huesca, -5°C en Ávila y Cuenca y de hasta -14°C en Parameras de Molina (Guadalajara), esta última con nivel rojo de "peligro extraordinario", según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en aviso amarillo por nieve estarán Huesca, Zaragoza, León, Zamora, Lleida, centro de Navarra y Álava. Mientras, en amarillo por viento Huesca, Girona, Lleida, Tarragona, Castelllón, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, el frío activará los avisos amarillos en Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Mallorca, Cantabria del Ebro, Ávila, Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Tarragona, sierra de Madrid, Murcia, vertiente cantábrica de Navarra, centro de Navarra, pirineo navarro, Alicante, Castellón y Valencia.

Por otro lado, Parameras de Molina (Guadalajara) tendrá aviso rojo por frío y Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Girona y Lleida, naranja.

Al mismo tiempo, por oleaje estarán en aviso Asturias (litoral occidental y oriental), Baleares (Mallorca y Menorca, con amarillo y naranja), Cantabria (litoral costa), Tarragona, Girona, Guipúzcoa, Vizcaya, Melilla, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife.

De esta forma, AEMET prevé acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo, también posibles en la Cantábrica, y pudiendo darse nevadas en cotas bajas del norte peninsular. También heladas en Baleares y en gran parte del interior de la Península, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos.

Además, prevé rachas muy fuertes de aliso en Canarias y de viento de oeste y noroeste en litorales cantábricos, Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro.

La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, quedando en 500/600 metros y subiendo al entorno de los 1.000-1.200 m. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300/500 en el centro norte peninsular.

Igualmente, prevé un aumento de las temperaturas máximas en general, excepto en valles del suroeste y extremo nordeste, siendo mayores en cotas altas. Mínimas en descenso en Baleares, litorales de la mitad sur del Mediterráneo y depresiones del cuadrante suroeste. Pocos cambios en el resto, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico. Se darán heladas en Mallorca y en gran parte del interior peninsular, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos.