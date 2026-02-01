Un niño de cuatro años ingresa en Cruces tras sufrir una caída de un segundo piso en Oyón (Álava)

El helicóptero de Osakidetza ha trasladado al menor al Hospital de Cruces - EUROPA PRESS

VITORIA/ LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cuatro años ha ingresado este domingo a primera hora de la tarde en el Hospital de Cruces tras haber sufrido una caída desde un segundo piso en la localidad alavesa de Oyón, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

El menor ha sufrido una caída alrededor de las 13,30 horas desde una altura de dos pisos.

Hasta la localidad se han trasladado efectivos del Servicio Riojano de Salud así como un helicóptero de Osakidetza, que ha aterrizado en el campo de fútbol del municipio, para evacuar al niño al Hospital de Cruces, que cuenta con helipuerto.

Se da la circunstancia de que en el momento de los hechos, se estaba disputando en el 'Oion Arena' el partido de fútbol de juveniles entre La Oyonesa y el Alfaro que ha tenido que suspenderse para que aterrizara el helicóptero, ya que era el único lugar del municipio donde podía hacerlo.