El nivel de riesgo amarillo o naranja por temperaturas máximas se extiende en La Rioja también al martes por la tarde

Archivo - Imagen de archivo de calor en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja continuará estos próximos días sufriendo la ola de calor que azota a todo el país. Así, a los avisos de nivel naranja, para este domingo, y de nivel amarillo, para el lunes, se suma, según el último parte de la Aemet, otro riesgo también amarillo para la tarde del martes 23 en la Ibérica, y naranja en la Ribera.

En el caso del aviso naranja, se enmarca en la zona de la Ribera, con máximas que pueden alcanzar los 40 grados, con una extensión temporal entre las 13 y las 21 horas, y una probabilidad de que ocurran estos fenómenos entre un 40 y un 70 por ciento. Incluso, desde la Aemet se alerta de que "localmente se podrá superar el umbral rojo".

Además, para la Ibérica riojana, con una temperatura máxima estimada de 34 grados, esta situación de riesgo se marca también entre las 13 y las 21 horas, con una probabilidad de que ocurran estos fenómenos de entre un 40 y un 70 por ciento.

Este aviso se emite de acuerdo con el "Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorólogicos adversos (METEOALERTA)" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).