"No olvidar la historia para no repetirla", objetivo de exposición en Logroño sobre campo de concentración de Auschwitz

"No olvidar la historia para no repetirla". Es el principal objetivo que persigue la exposición 'Auschwitz Konzentrationslager', que se puede ver hasta el próximo día 12 de octubre en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño, y que recoge la memoria de las atrocidades cometidas en el campo de concentración polaco, mediante fotografías o dibujos realizados por los propios prisioneros.

La muestra, abierta desde ayer, se ha presentado oficialmente este martes, contando para ello con la presencia del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, Pedro Uruñuela; el cónsul de Lugar de la Memoria Auschwitz-Bikernau, Álvaro Enrique de Villamor; y el presidente de la Fundación Auschwitz-Bikernau, Piotr Cywinski.

Como ha explicado Cywinski, la memoria de Auschwitz contiene "el valor universal de los derechos humanos", al tiempo que ha advertido que "pensamos en la memoria como algo pasado, pero es la base de la construcción del presente y del futuro".

Por ello, ha defendido que los jóvenes conozcan lo que ocurrió en el campo, pero que esta experiencia de conocimiento "sirva también para, teniéndolo como referencia, hacer una reflexón desde la perspectiva local". Así, ha destacado la importancia de contar con una red internacional de la memoria del campo.

Un aspecto en el que ha incidido Álvaro Enrique de Villamor, quien ha señalado que "los jóvenes creen que la democracia ya está, pero la democracia hay que construirla todos los días", por lo que ha defendido la necesidad de que la juventud conozca la historia y el papel que, en ello, puede tener la red internacional.

Para Pablo Hermoso de Mendoza, "hay que conocer la historia para no repetirla", al tiempo que ha alertado "del peligro que hoy suponen los nacionalismos y otras tendencias que están creciendo, no estamos a salvo de que Auschwitz no vuelva a suceder, el siglo XXI puede volvernos a sumir en el horror, que puede llegar de nuevo a una Europa que presume de democrática, hay que luchar contra la maldad".

Y, en el conocimiento de la historia ha incidido especialmente el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, quien ha apostado porque, en la futura nueva ley educativa, "el currículum introduzca de manera importante en el temario el conocimiento de la historia del siglo XX, porque solo conociendo la verdad se entenderán y no se repetirán el holocausto o Auschwitz, y será posible una reconciliación real".

LA EXPOSICIÓN.

La exposición que se muestra en el Ayuntamiento de Logroño, presentada en paneles que simulan paredes alambradas del campo de concentración, explica la historia del campo de exterminio nazi alemán de Auschwitz. Pinturas y dibujos realizados por los presos de Auschwitz, fotografías y documentos históricos, son algunos de los elementos que se pueden visitar.

La visita a la exposición ofrece todos los pormenores del funcionamiento y destino del campo de Auschwitz y Birkenau, así como una panorámica de la historia general contextualizada, siguiendo un orden cronológico.

La exposición es, además, una herramienta para profesores y alumnos, por eso a pesar de las limitaciones se realizarán visitas limitadas a profesores, ya que está especialmente dedicada al nivel de 4º curso de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, puesto que los conocimientos curriculares exigidos en estas etapas incluyen la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.