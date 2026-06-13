No todos los ultraprocesados son iguales: un informe pide distinguir entre opciones saludables y comida basura

Archivo - Hombre examinando la etiqueta de los alimentos mientras hace la compra en un supermercado. - GISELLEFLISSAK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo informe subraya las importantes diferencias en la salubridad de los distintos tipos de alimentos procesados y recomienda que los ultraprocesados considerados 'saludables' queden exentos de las políticas destinadas a desincentivar su consumo.

"A muchas personas se les ha dicho que eviten los alimentos procesados, pero la ciencia nos indica claramente que debemos ser más precisos", asegura Noah Praamsma, dietista registrado del Comité de Médicos por una Medicina Responsable, una organización norteamericana sin fines de lucro dedicada a la promoción de la salud.

"Las carnes procesadas como el tocino, las salchichas y los embutidos deben evitarse por completo, pero muchos alimentos de origen vegetal que se consideran ultraprocesados, como el pan, los cereales y las alternativas a la carne, son en realidad beneficiosos para la salud", aclara.

Según Praamsma, los alimentos de origen vegetal, incluso los ultraprocesados, como los cereales para el desayuno, suelen tener efectos beneficiosos para la salud humana. En cambio, se ha comprobado sistemáticamente que los alimentos ultraprocesados de origen animal y las bebidas azucaradas son perjudiciales.

La publicación del informe Healthy Eating Research (HER) coincide con los esfuerzos del gobierno norteamericano por definir los alimentos ultraprocesados. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos comenzaron a recabar opiniones sobre la definición de estos productos el año pasado.

Esta definición, aún pendiente, servirá de base para la formulación de políticas, incluyendo impuestos, límites a la publicidad y los alimentos que se pueden servir en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y otros servicios de alimentación administrados por el gobierno del país.

"Necesitamos políticas basadas en la ciencia, no en la ideología, y que sean lo suficientemente sólidas como para promover realmente los alimentos beneficiosos y desalentar los alimentos poco saludables", recomienda Praamsma.

Según señalan los autores del estudio, las investigaciones han demostrado que no todos los alimentos clasificados como ultraprocesados son perjudiciales para la salud. Un análisis reciente de investigadores de Harvard reveló que las bebidas azucaradas y endulzadas artificialmente, así como las carnes procesadas, aumentaban el riesgo de enfermedades cardíacas, pero que el pan, los cereales para el desayuno e incluso algunos aperitivos salados tenían efectos beneficiosos.

También se ha descubierto que las categorías de pan y cereales con factor de protección ultravioleta (FPU), así como las alternativas cárnicas de origen vegetal, reducen el riesgo de diabetes tipo 2, en comparación con la carne procesada y las bebidas azucaradas, que aumentan el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas.

El comité de 14 miembros que elaboró el informe HER concluyó que se deben utilizar ciertos criterios para excluir los alimentos ultraprocesados que se sabe que son saludables. Los alimentos entran en esta categoría si contienen cantidades adecuadas de los grupos de alimentos recomendados, se mantienen por debajo de los umbrales de nutrientes para azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas y no contienen edulcorantes no azucarados.

El informe HER coincide con el creciente consenso científico de que no todos los subgrupos de alimentos ultraprocesados tienen efectos drásticamente diferentes. En agosto de 2025, la Asociación Estadounidense del Corazón reconoció que "no todos los alimentos ultraprocesados son comida basura ni tienen una baja calidad nutricional; algunos tienen un mejor valor nutricional y pueden formar parte de una dieta saludable en general".