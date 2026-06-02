'La Noche Más Deportiva' estrenará el verano en Logroño con muchas actividades y una carrera nocturna de 6 KM

'La Noche Más Deportiva' Dará Comienzo A La Temporada De Verano Con Muchas Actividades Y Una Carrera Nocturna De 6 KM - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, acompañado del gestor de Las Norias, Gonzalo Rodríguez, y la presidenta autonómica de Cruz Roja, María Eugenia González, ha presentado esta mañana 'La Noche Más Deportiva', un evento solidario que tendrá lugar el jueves 25 de junio en la Plaza del Mercado e incluye múltiples actividades deportivas y de ocio en familia.

"Se acerca la temporada de verano y para celebrarlo, Logroño Deporte, ha organizado el evento 'La Noche Más Deportiva'", ha informado el concejal, "una tarde de múltiples actividades deportivas y de ocio en familia en el centro de Logroño".

"Con el objetivo de promocionar la imagen de Logroño Deporte en la ciudad, un año más, el jueves 25 de junio, a partir de las 18,30 horas, se van a desarrollar diferentes actividades que incluyen varias carreras nocturnas, música, actividades y exhibiciones, además de juegos infantiles y castillos hinchables", ha avanzado el concejal, quien ha recordado que "el evento tiene un componente solidario, dado que parte de los beneficios irán destinados a Cruz Roja".

Francisco Iglesias considera que "con esta fiesta de bienvenida al verano, queremos recordar los beneficios de la práctica deportiva y ponerlo en valor entre la ciudadanía".

EJERCICIO FÍSICO, SALUD Y BIENESTAR

En ese sentido, ha señalado, "somos conscientes de cómo el ejercicio físico influye en la salud y bienestar de nuestros vecinos, por todo ello, el programa deportivo municipal continúa ofreciendo oportunidades para el periodo estival".

Así, ha explicado Iglesias, "la carrera deportiva, perteneciente al Circuito de Carreras de Logroño 2026, consiste en una carrera popular cronometrada de 6 km, con un circuito que estará también habilitado para la modalidad de handbike". Tendrá lugar a las 20,45 horas y el recorrido discurre íntegramente por el casco histórico de la ciudad, dando dos vueltas al circuito para completar la prueba.

Esta carrera no está habilitada para bicicletas ni patines, debido al terreno, al discurrir por diferentes parques. La inscripción para participar en la carrera es de 5 euros, el corredor dispondrá de duchas en el C.D.M. Lobete y avituallamiento al final de la prueba. La salida de esta prueba será desde la Calle Portales, Once de Junio, Marqués de San Nicolás, Calle Sagasta, Puente de Hierro, Paseo de Las Norias, pasarela peatonal, Parque del Ebro, Rodríguez Paterna y Calle Portales.

Las inscripciones pueden realizarse a partir de hoy en la web de Logroño Deporte y la fecha tope de inscripción on line es hasta el 22 de junio. La recogida de dorsales se podrá efectuar desde el 23 de junio a partir de las 15,00 horas hasta el 25 de junio también a las 15,00 horas en la sede de la Cruz Roja en la Rioja (Paseo Cruz Roja Nº 2), con la presentación del justificante de pago.

ACTIVIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El evento contará con distintas actividades de ocio como zumba, aerobic, zona deportiva con esgrima, carrera de obstáculos OCR, frisbee, vóley y pickleball. En opinión de Iglesias, "esta es una forma de dar a conocer actividades que incluimos en el programa deportivo de Logroño Deporte, dado que aquellos que acudan a la fiesta las podrán probar de forma gratuita".

Además de animación, música e hinchables, la jornada contará con doce monitores para la ejecución y apoyo a las diferentes actividades y juegos. Para las actividades específicas, "hemos contado con el apoyo de las federaciones de Vóley y Esgrima, así como de los organizadores del mundial de ultímate Frisbee" a los que agradecemos su esfuerzo y colaboración", ha expresado Iglesias.