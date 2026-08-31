Las Norias acoge este fin de semana el XI Torneo de Waterpolo Ciudad de Logroño, con 350 competidores de 5 categorías

Las Norias acoge este fin de semana el XI Torneo de Waterpolo Ciudad de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El torneo de Waterpolo Ciudad de Logroño, en su undécima edición, se celebrará el 5 y 6 de septiembre en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal de Las Norias. Se competirá en las categorías de alevín mixto, infantil mixto, cadete mixto, senior femenino y senior masculino.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, junto a Juan Antonio Moreta y Álvaro Fernández, presidente y director deportivo del Waterpolo Club Logroño, respectivamente, han presentado este lunes la competición.

El torneo, organizado por el Waterpolo Club Logroño, se celebrará por segunda edición consecutiva en formato de dos jornadas, y se disputará en la piscina olímpica de Las Norias, abierto al público.

Iglesias ha destacado que "se trata de un torneo plenamente consolidado que, tras el éxito del año pasado, vuelve a celebrarse en esta ocasión en formato de dos jornadas, lo que nos permitirá disfrutar durante todo un fin de semana de waterpolo de gran nivel y contar en la ciudad con cientos de personas vinculadas a esta competición, entre deportistas, técnicos y familiares".

El concejal ha añadido que "torneos como este son la mejor prueba tanto de la capacidad organizativa de los clubes de nuestra ciudad, en este caso el Waterpolo Club Logroño, como del apoyo que ofrecemos desde las administraciones públicas al deporte, de forma muy especial al deporte base, y de la calidad de las instalaciones con que contamos en nuestra ciudad".

PARTICIPACIÓN.

En esta edición, han explicado los responsables del Waterpolo Club Logroño, "el torneo contará con 350 deportistas de cinco categorías: alevín, infantil, cadete, senior femenino y senior masculino".

Participarán equipos de La Rioja, Guipúzcoa, Vizcaya y Burgos. Además, "contaremos con la presencia de una árbitra de categoría nacional: María Elena Sánchez, que también fue subcampeona olímpica", han destacado para finalizar.