Norwen regresa este viernes con 'Puede Ser', primer adelanto de su próximo EP 'Cortavientos'

Cantante Norwen - NORWEN

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista riojano Norwen vuelve con más fuerza que nunca y presenta 'Puede Ser', el primer adelanto de su próximo EP, Cortavientos. Se trata de una canción muy especial para el artista, ya que es la primera que publica en castellano, un paso natural en su evolución creativa que mantiene intacta la esencia musical que define su trayectoria.

Con una energía contagiosa, una producción vibrante y un mensaje inspirador, 'Puede Ser' invita a no alejar sino aceptar las dudas para liberarte de ellas. Una canción luminosa y optimista que conecta con ese impulso de cambio y libertad que acompaña a los meses de verano.

Este nuevo single marca el inicio de una nueva etapa para Norwen, que sigue explorando nuevos caminos sonoros sin perder la identidad que le ha acompañado desde sus comienzos. Además, sirve como carta de presentación de Cortavientos, un trabajo que verá la luz próximamente y que promete mostrar una faceta más cercana, madura y personal del artista.

Además estrena videoclip producido por Hyundai e Inverfest, (ciclo mítico de conciertos de la capital) dónde formó parte gracias a ganar entre 500 bandas el concurso Hyundai Music Park.

Con todos los ingredientes para convertirse en una de esas canciones que acompañan viajes, atardeceres y momentos compartidos, 'Puede Ser' llega para ser tu banda sonora de este verano. Uno de esos lugares estivales donde se escuchará será el festival MUWI donde además de este single y avances de la nueva etapa, también sonarán temas de sus previos trabajos en un concierto enérgico, eléctrico y lleno de emociones.