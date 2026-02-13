Una nueva ayuda subvencionará parte de gastos de cambios de ventanas de domicilios hechos después de noviembre de 2023

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al director general de Urbanismo y Vivienda, Carlos Alonso. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja abrirá el próximo martes, 17 de febrero, una nueva convocatoria de ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas por un importe de 5,3 millones de euros. El cambio de ventanas en domicilios -que se haya realizado después de noviembre de 2023- será el principal objeto de estas ayudas, aunque no el único. Es fundamental que las obras estén finalizadas en el momento de presentar la solicitud.

Esta nueva línea de acción se enmarca dentro del Real Decreto 853-2021 del 5 de octubre por el que se regulan los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos europeos) y permitirá llegar a, alrededor, de 1.800 nuevos beneficiarios en el conjunto de La Rioja.

En concreto, la convocatoria está dirigida a viviendas unifamiliares, pertenecientes a edificios plurifamiliares, ya sean de particulares o de organismos de naturaleza pública que constituyan domicilio habitual y permanente de sus propietarios, sus usuarios o arrendatarios en el momento de solicitar estas ayudas, según ha informado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al director general de Urbanismo y Vivienda, Carlos Alonso.

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

El objetivo que deben alcanzar las actuaciones son, por un lado, una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos el 7%, o por otro lado, la reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%.

Entre dichas actuaciones subvencionables se encuentran también la modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica "y, por poner algún ejemplo, las ventanas son las destinatarias de estas ayudas, entre otras cuestiones", ha dicho Osés.

Como gastos subvencionables, además de todo esto, se podrán incluir, los honorarios de profesionales, la redacción de proyectos, informes técnicos y certificados, y también todos los gastos administrativos y generales que estén debidamente justificados en virtud de la orden.

La subvención ascenderá al 40% del coste de la actuación, hasta un máximo de 3.000 euros, debiendo ser igual o superior a 1.000 euros. Las viviendas podrán ser unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares y deberá acreditarse que constituyen el domicilio habitual y permanente del beneficiario.

Ha señalado también que las actuaciones deben haberse iniciado "después del 2 de noviembre de 2023 y haber finalizado en el momento de presentar la solicitud".

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja el próximo lunes y desde el día siguiente, el 17 de febrero, quedará abierta hasta el próximo 29 de junio. Por último, Osés indica que "que las solicitudes se tramitarán y se resolverán por orden de presentación".

"QUE NADIE SE QUEDE FUERA"

Por su parte, Carlos Alonso ha querido dejar claro que "vamos a intentar que nadie se quede fuera, que ninguna familia se quede fuera con las ventanas cambiadas, después de las fechas que establecía la convocatoria anterior".

"Es decir, desde el 2 de noviembre del 23, toda aquella familia que tuviese sus ventanas ya acordes a las medidas que establece e el decreto, queremos que pueda solicitar sus ayudas en esta convocatoria".

Ha insistido en decir que "solo se admitirán a trámite aquellas solicitudes que aporten la documentación de ejecución de las ventanas".

"Es decir, todos aquellos que se quedaron desde noviembre del 23 hasta la actualidad, que ejecutaron la obra y la tienen terminada, pueden entrar en la página web larioja.org, en vivienda, y solicitar aportando toda esta documentación preceptiva, incluido la ejecución".

Además, desde el Gobierno de La Rioja se tratará de agilizar el procedimiento "de forma que hagamos una sola resolución de concesión y reconocimiento de la obligación que conllevará el pago".

Insiste en que "si las actuaciones no están terminadas en esa fecha, no pueden entrar".

Por ello, y respecto a aquellas familias que no han ejecutado las obras todavía "se les recomienda que se pongan en contacto con un profesional, cuyos honorarios van a entrar en el presupuesto de financiación y de subvención, y que les diga lo que hay que hacer, si lo que es necesario, por ejemplo, es sustituir la carpintería exterior, o si es necesario mejorar aislamientos en cerramientos con el exterior, insuflado de cámaras en fachadas, falsos techos, trasdosados interiores, implantación de nuevas instalaciones térmicas renovables...".

"Les indicarán incluso hasta los agentes de construcción que sean más rápidos para que puedan estar en esos cuatro meses y medio en disposición de solicitar hasta el día último".

DOCUMENTACIÓN

Deberán ir acompañadas de la memoria de actuación; el certificado de eficiencia energética de la vivienda previo y posterior a la actuación, el certificado de la instalación térmica; reportaje fotográfico de los elementos objeto de ayuda antes de la actuación, así como de las obras ejecutadas; licencia de obra concedida; justificantes de gasto y pago de la actuación; ficha de alta de terceros; y justificante de gasto y pago de los honorarios de los profesionales intervinientes; certificado o volantes de empadronamiento; entre otros documentos.

Las solicitudes se seleccionarán por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos. En caso de agotamiento del presupuesto asignado y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisional, que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previa o se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria.

LA RIOJA DESTINA 26,5 MILLONES DE FONDOS EUROPEOS A VIVIENDA

Las ayudas están enmarcadas dentro del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la pasada convocatoria, se concedieron un total de 1.874 ayudas en 72 municipios riojanos por un importe total de 10.847.650,63 euros. De este modo, se pudieron realizar actuaciones de rehabilitación en 68 bloques residenciales de 370 viviendas y en otras 1.477 viviendas individuales.

El Gobierno de La Rioja está gestionando fondos europeos por valor de 26.517.184 euros dirigidos a políticas de viviendas a través de diferentes programas que cuentan, en algunos casos también, con financiación autonómica. Es el caso de las 126 viviendas de alquiler asequible que está ejecutando el IRVI en 5 localidades diferentes con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda en nuestra comunidad.