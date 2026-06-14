Nueva edición del Concurso fotográfico de Turismo de naturaleza 'Ciudad de Calahorra' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por sexto año consecutivo, el Ayuntamiento de Calahorra convoca el concurso fotográfico de Turismo de naturaleza 'Ciudad de Calahorra'. El objetivo de este certamen es dar a conocer el patrimonio natural de la ciudad y su belleza a través de la fotografía.

Está dirigido a cualquier persona que lo desee, desde aficionados hasta profesionales interesados en la fotografía de naturaleza. En caso de tratarse de menores de edad, debe ser el tutor/a legal quien presente la solicitud en su nombre.

La temática es los recursos naturales del municipio de Calahorra y está divida en tres categorías: 'Naturaleza urbana. Fauna y flora'. 'El embalse El Perdiguero (El Pantano): naturaleza, ocio y turismo en Calahorra'. Tema libre sobre naturaleza del término municipal de Calahorra (incluye paisaje urbano).

Las imágenes deberán estar realizadas desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 2 de septiembre de 2026, ambos inclusive, y corresponder al término municipal de Calahorra.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

La técnica fotográfica será libre y las imágenes presentadas a color. No se admiten fotografías en blanco y negro.

Solo podrán presentarse trabajos en formato digital. Además, deberán ser originales e inéditos, que no hayan participado en ningún concurso o certamen. Queda permitido la publicación de las imágenes en redes sociales, páginas web personales o plataformas digitales, siempre que no hayan sido premiadas ni seleccionadas en otros concursos.

Las fotografías se enviarán en dos formatos: uno a máxima resolución bajo el nombre de AR y el título de la foto, y otra copia en formato para web con una resolución máxima de 1200 pixeles por pulgada y 72 de resolución bajo el nombre de BR y el título de la foto.

No pueden llevan marcos, bordes, márgenes, marcas de agua ni ningún otro elemento que modifique o altere la imagen. Tampoco podrán ir firmadas, pero sí se les podrán hacer correcciones de tono, luminosidad, sombras, etc.

Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías.

Las solicitudes y presentaciones de trabajos se realizarán a través del correo electrónico fotonatura@calahorra.es

El plazo de inscripción finaliza el 2 de septiembre de 2026 a las 23,30 horas.

PREMIOS

El jurado concederá un único premio por categoría.

'Naturaleza urbana. Fauna y flora' obtendrá un premio de 900 euros y un diploma.

'El embalse 'El Perdiguero'-El Pantano: Naturaleza, ocio y turismo' un premio de 900 euros y un diploma. 'Tema libre sobre naturaleza del término municipal de Calahorra' premiado con 900 euros y un diploma.

Ningún participante podrá obtener más de un premio.

El jurado tiene hasta el 5 de octubre para dará a conocer su fallo.

Estará compuesto por dos profesionales de la fotografía, una persona perteneciente al tejido asociativo de la ciudad y dos miembros del Ayuntamiento de Calahorra.

Las solicitudes y trabajos serán enviados firmados y acompañados de los siguientes datos: nombre y apellido del autor; dirección de correo postal; teléfono; correo electrónico; fecha y lugar donde se realizó la fotografía; título y la categoría en la que participa.

Todos los inscritos participan de forma gratuita y autorizan al Ayuntamiento de Calahorra a la difusión a través de los medios de comunicación de su identidad, fotografías y vídeos que se realicen como participante en dicho concurso.

Asimismo, el concurso respeta los derechos de autor de las fotografías. No obstante, los creadores ceden al ayuntamiento los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y aplicación de diferentes soportes sin limitación de tiempo.