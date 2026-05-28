La nueva glorieta de Vara de Rey con Pérez Galdós podría iniciarse en el último trimestre de 2026 y estar en seis meses

Iñigo López Araquistáin y Ángel Andrés, en la presentación del proyecto - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La futura nueva glorieta de Vara de Rey con Pérez Galdós podría iniciar su ejecución en el último trimestre de 2026, y estar lista en un plazo de seis meses. Un proyecto que sale a licitación por algo más de un millón de euros y que contempla, entre otros aspectos, una rotonda de dos carriles y plataforma única con todas las calles del entorno.

Los concejales de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, y de Movilidad, Ángel Andrés, han dado a conocer este jueves el proyecto de las obras de reordenación del espacio público y construcción de la nueva glorieta, que se ubicará en concreto en la intersección de las calles Vara de Rey, Pérez Galdós, Pío XII y Avenida de España.

El Ayuntamiento de Logroño destinará un total de 1.071.216,03 euros (IVA incluido) para la ejecución de esta actuación, que contará con un plazo de ejecución de seis meses y que supondrá una transformación integral de uno de los principales accesos al centro urbano y servirá, además, como paso previo a la reurbanización de la calle San Antón.

El proyecto, como ha explicado el concejal de Urbanismo, "permitirá mejorar la seguridad vial, ordenar el tráfico, favorecer la movilidad peatonal y renovar completamente las infraestructuras urbanas de un entorno que en los últimos años ha adquirido un marcado carácter residencial y comercial, especialmente con la próxima apertura del centro intergeneracional y polivalente de la antigua estación de autobuses".

Además, López-Araquistáin ha destacado que esta glorieta "no es una intervención aislada", sino la primera fase de un proyecto urbano "mucho más ambicioso que persigue transformar y conectar distintos espacios del centro de nuestra ciudad mediante itinerarios más accesibles, seguros y amables para peatones y usuarios".

Ha ha subrayado además el edil que la nueva glorieta "permitirá eliminar muchos de los puntos de conflicto existentes actualmente en este cruce, mejorando notablemente la seguridad tanto para conductores como para peatones".

"Actualmente se producen maniobras inseguras y giros indebidos debido a la configuración del cruce. Con esta actuación se ordenarán los movimientos de tráfico y se reducirá el riesgo de accidentes en un entorno con una elevada intensidad circulatoria y peatonal", ha añadido.

En sus palabras, el proyecto "incorpora una visión moderna de la movilidad urbana, donde el peatón gana protagonismo y donde se apuesta por espacios más accesibles, seguros y confortables para todos los usuarios".

Con esta actuación, con la que "el Ayuntamiento de Logroño responde a una petición trasladada por los propios vecinos y comerciantes de la zona", se aborda, como ha resaltado López-Araquistáin, "la antesala de otra transformación urbana", que continuará en una segunda fase con la peatonalización del primer tramo de Belchite y se completará "con la reforma de San Antón.

Además, ha unido estas actuaciones a la apertura "en breves fechas" del centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses, cuya obra está ya acabada "a falta de detalles de jardinería" que están desarrollando los operarios correspondientes. "Se ha remitido toda la documentación al Ministerio -en relación con los fondos europeos de la obra- y una vez que respondan, se inaugurará".

INTERVENCIÓN INTEGRAL Y ACCESIBILIDAD.

Actualmente, la intersección entre Vara de Rey, Pérez Galdós, Pío XII y Avenida de España está regulada mediante semáforos y señalización vertical y horizontal, pero presenta problemas de seguridad vial y accesibilidad.

La actuación contempla la sustitución del actual cruce por una glorieta de 35 metros de diámetro exterior y 14 metros de diámetro interior, formada por una calzada anular de dos carriles, que permitirá reducir los puntos de conflicto al evitar el cruce directo de trayectorias entre vehículos.

El proyecto también incluye la remodelación completa de los cinco pasos peatonales existentes, así como la adaptación de los tiempos semafóricos para mejorar la seguridad y accesibilidad de los itinerarios peatonales.

Uno de los principales objetivos de la actuación es favorecer la movilidad peatonal y proteger a los usuarios más vulnerables. De esta forma, los pasos de peatones serán adaptados a la normativa vigente mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la adecuación de pendientes y la incorporación de pavimentos táctiles y direccionales para personas con dificultades visuales.

Asimismo, se implantará una plataforma elevada en el entorno de Pérez Galdós y San Antón con el objetivo de reducir la velocidad del tráfico, reforzar la prioridad peatonal y crear un espacio urbano más accesible y homogéneo.

Esta actuación facilitará la conexión peatonal entre el eje comercial de San Antón-Pérez Galdós, Vara de Rey y el futuro espacio intergeneracional y polivalente de la antigua estación de autobuses.

RENOVACIÓN COMPLETA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS.

La obra incluirá además una importante renovación de las infraestructuras urbanas del entorno. En materia de abastecimiento se renovarán las redes de fibrocemento a fundición y las acometidas domiciliarias, mientras que en saneamiento se modernizará y adecuará a la nueva planimetría el sistema de recogida de aguas pluviales mediante nuevos sumideros.

También se sustituirá el alumbrado público existente por tecnología LED de alta eficiencia energética y se renovarán las canalizaciones y cableados asociados.

El proyecto contempla además actuaciones sobre la red eléctrica, la semaforización y las comunicaciones por fibra óptica, incluyendo nuevas canalizaciones.

Por último, la intervención transformará también la actual plazoleta existente en la zona, un espacio actualmente infrautilizado, para convertirlo en una nueva área estancial y ajardinada.

El nuevo diseño incorporará mobiliario urbano modular compuesto por jardineras y bancos en acero corten y madera, concebidos para favorecer la estancia y el disfrute ciudadano.

Además, se reorganizarán los parterres, se eliminará el antiguo quiosco de prensa sin uso y se recolocará la escultura dedicada a los Donantes de Sangre para darle una mayor visibilidad e integración urbana.

La actuación incluirá también nuevos pavimentos, itinerarios peatonales interiores y una reorganización integral de las redes urbanas, transformando este espacio en un entorno más accesible, seguro y atractivo para todos los ciudadanos y ciudadanas.