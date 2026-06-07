La nueva iluminación de El Cubo del Revellín reducirá un 30% las emisiones de gases efecto invernadero

El Cubo del Revellín con la nueva iluminación - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cubo del Revellín estrenó ayer, sábado 6 de junio, su nueva iluminación, con la que reducirá un treinta por ciento las emisiones de gases efecto invernadero, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Logroño.

El mismo día que empezaban las Fiestas de San Bernabé, los restos de las fortificaciones que tuvo la ciudad de Logroño, y que le sirvieron para frenar el asedio francés en el 1521, dieron paso a una nueva iluminación monumental y artística.

La actuación, que incluye tanto la iluminación exterior como interior, ha supuesto una inversión de 75.899,75 euros, tal y como ha detallado el Ayuntamiento de Logroño.

La financiación se encuentra contenida en el Plan de Acciones de Cohesión entre Destinos del Camino de Santiago en La Rioja, con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

La actuación tiene entre sus finalidades contribuir a los objetivos climáticos que requieren una reducción del treinta por ciento de emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero.

El objetivo del proyecto en el que se enmarca esta iniciativa es proveer de recursos económicos a entidades locales para que se acometan actuaciones transformadoras en el sector turístico en el ámbito de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.

En este caso, concretamente, ha consistido en regular las condiciones para la contratación de la iluminación monumental (sustitución del sistema de iluminación y luminarias en espacios exteriores de patio, con criterios de eficiencia energética).

También, reducción de consumo energético y mejora de la eficiencia energética, además de proporcionar uniformidad y acentuamiento de la parte interior del patio, así como su integración con el entorno.

Incluye la sustitución de puntos de luz existentes en la parte inferior de los bancos del perímetro, incluyendo sistema de gestión y cableado, reduciendo el consumo, proporcionando un mayor confort visual y una uniformidad en la iluminación, al tratarse de un Bien de Interés Cultural.

Los trabajos fueron adjudicados por la Junta de Gobierno Local el pasado 11 de marzo a la empresa Soluciones Eléctricas y Energéticas Norte S.L.

La actuación ha supuesto la colocación de diecinueve proyectores para iluminar el exterior de la muralla, gestionada por un sistema que permite crear infinidad de escenas diferentes y realizar juegos de color.

Para resaltar el espacio, dar uniformidad al conjunto y proporcionar mayor seguridad al entorno, se ha sustituido también el alumbrado del entorno del Bien de Interés Cultural de alta sensibilidad estética.

También se ha sustituido la iluminación bajo banco perimetral con iluminación lineal LED para la integración visual con el entorno.

Finalmente, se ha renovado el alumbrado del patio interior de la muralla, lo que permite unificar el recorrido interior y exterior.