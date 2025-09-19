Una nueva orden permitirá subvencionar los costes de alguacil en Ayuntamientos riojanos de hasta 1.000 habitantes

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al director general, Óscar León. - EUROPA PRESS

Se podrán beneficiar 144 municipios. Para este año se destinarán 1,5 millones de euros

La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación pone en marcha una nueva orden "muy esperada por los municipios riojanos" que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones que ayuden a financiar los costes de personal alguacil o personal asimilado en Ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes.

El consejero, Daniel Osés, acompañado por el director general del ramo, Óscar León, ha destacado que hoy "es un día muy importante" para estos 144 consistorios gracias a esta iniciativa que responde "al compromiso que adquirimos" con los pequeños municipios y también con todo el conjunto de la sociedad riojana "ya que era una medida importante y reflejada en nuestro programa electoral en la fase de las elecciones autonómicas".

"UNA FIGURA FUNDAMENTAL PARA LOS AYUNTAMIENTOS"

"Tiene una gran trascendencia -prosigue- porque los alguaciles son una figura imprescindible y fundamental para los ayuntamientos riojanos, sobre todo para los pequeños municipios ya que contribuyen a reforzar los servicios básicos municipales y también a mejorar los servicios que se ofrecen al conjunto de la comunidad".

Una figura con la que, en la mayoría de casos, sobre todo hablando en materia de despoblación, "no cuentan todos los municipios o no pueden hacerlo durante todo el año, por lo tanto, con esta medida podremos ayudar a dar una estabilidad y una permanencia en todo el conjunto de los ayuntamientos rurales a una figura de tal importancia".

El objetivo por tanto es triple, garantizar el acceso a unos buenos servicios básicos, mejorar la calidad de vida en el medio rural y también promover el desarrollo local, la equidad y la sostenibilidad.

El consejero ha explicado que en esta anualidad de 2025 se destinará 1,5 millones de euros.

144 MUNICIPIOS

Podrán ser beneficiarios todos los ayuntamientos riojanos que no superen los 1.000 habitantes, en este sentido, "144 municipios dentro de nuestra comunidad autónoma, un porcentaje muy importante del total".

En concreto para los municipios que no superen los 300 habitantes y haciendo "una discriminación positiva" podrán percibir hasta 25.000 euros y el 90% de los costes de contratación.

En segundo lugar, los municipios con población de entre 301 y 500 habitantes, ambos incluidos, contarán con una ayuda de hasta 15.000 euros y un porcentaje del 70%.

Y por último, los municipios cuya población se encuentra entre 501 y 1.000 habitantes, también ambos incluidos, contarán con una cuantía de hasta 8.000 euros y un 50% de los costes de contratación.

"Estos importes, también pensando en la buena gestión y en la liquidez de los ayuntamientos, hemos dado la posibilidad de que se abonen en cuatro momentos del año, con anticipo, según vayan presentando la documentación".

SE PUBLICARÁ EN EL BOR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Esta convocatoria, en el momento en el que se produzca su publicación en el Boletín en próximos días, "estará abierta en todo momento para facilitar la gestión por parte de estos pequeños ayuntamientos que, como todo el mundo sabe, cuentan con menos recursos administrativos y siempre pensamos en respaldar también la gestión".

Se trata -ha dicho el consejero- "de un hito importantísimo en la lucha contra la despoblación que se une a toda una batería de medidas que estamos impulsando y que tienen como fin apoyar a los ayuntamientos, dotarles de mayor liquidez y lo más importante que esto se traduzca en mejores servicios públicos para los ciudadanos y en una mejor calidad de vida".

UNA VEZ SOLICITADA, DESPUÉS SOLO HABRÁ QUE RENOVARLA

Por su parte, Óscar León ha explicado que ésta es una convocatoria "abierta" lo que permite facilitar "mucho" estas funciones y las labores de los ayuntamientos en cuanto al componente de trabajo de los secretarios. Una vez solicitada, en los siguientes años solamente con la renovación será suficiente.

"Eso sí, esa renovación está enmarcada en que hay que solicitarla dentro de los dos primeros meses del año. El Ayuntamiento que se despiste irá a formar parte de la solicitud al mes siguiente que empezará a contar para la cuantía económica que podrá recibir", ha explicado.

Cada Ayuntamiento podrá presentar una única solicitud, tendrá que acudir con la certificación del Ayuntamiento de que ese puesto está creado dentro de la estructura en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento y que está cubierto por personal fijo. A partir de ahí ya podrán disponer de esa subvención.

Tienen que detallar también el coste anual que ello va a suponer y va incluido también los gastos de seguridad social. Y todo ello se realizará a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja.

EFECTO RETROACTIVO

Para este año se hará con efectos retroactivos para que aquellos Ayuntamientos que lo soliciten "puedan tener la subvención desde el 1 de enero de 2025, con esto nos garantizamos que los Ayuntamientos que ya tengan el puesto puedan disponer de esas ayudas, aunque ahora han hecho frente a esos gastos recuperarán el importe".