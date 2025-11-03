Nueve proyecciones en Filmoteca de La Rioja durante noviembre, con nuevas entregas del ciclo dedicado a Clint Eastwood

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Rafael Azcona presenta en noviembre una nueva programación que combina cine contemporáneo internacional dedicado a la familia y la continuación del ciclo homenaje a Clint Eastwood, con proyecciones todos los martes y miércoles, a las 19,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño.

La programación comenzará el martes, 4 de noviembre, con 'Unforgiven (Sin perdón)', la obra que consagró a Eastwood como director y que redefinió el western desde una mirada seca y profundamente humana.

Al día siguiente, miércoles, 5 de noviembre, llegará 'All Shall Be Well (Todo saldrá bien)', un delicado drama hongkonés sobre el duelo, la dignidad y los vínculos invisibles, con la que la filmoteca abrirá el ciclo con el que rinde tributo a la familia.

Una semana después, el martes 11 de noviembre, la Filmoteca proyectará 'A Perfect World (Un mundo perfecto)', un relato sobre fuga y paternidad inesperada ambientado en los años sesenta.

El miércoles, día 12, será el turno de 'Estrany riu (Extraño río)', un film español de sensibilidad poética que convierte un viaje familiar por el Danubio en un rito íntimo de transformación.

El homenaje a Eastwood continuará el martes 18 de noviembre con la proyección de 'The Bridges of Madison County (Los puentes de Madison)', uno de los grandes hitos del melodrama romántico contemporáneo con la que Meryl Streep sumó una más a las 21 nominaciones al Óscar que ha logrado y que la convierten en la mujer más nominada en la historia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

El miércoles, día 19, tomará el relevo 'Prodigieuses (Prodigiosas)', una historia francesa de sororidad, talento y resistencia nacida en los conservatorios europeos con las gemelas Vallois como protagonistas.

El ciclo Eastwood regresará por última vez en el mes el martes 25 de noviembre con 'Midnight in the Garden of Good and Evil (Medianoche en el jardín del bien y del mal)', un drama envolvente en el que crimen, deseo y poder social se entrecruzan en una Savannah espectral.

La programación concluirá el miércoles, 26 de noviembre, con 'L'attachement (Los lazos que nos unen)', un retrato coral de las nuevas realidades familiares, dirigida por Carine Tardieu.

Todas las proyecciones tendrán lugar, como es habitual, a las 19,30 horas en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño, con entradas a 2,5 euros (2 euros con carnet joven).

Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web https://www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la filmoteca desde una hora antes del comienzo de la sesión.