Nuevo carril ciclopeatonal mejora conectividad entre Alberite y Villamediana de Iregua tras invertir 1,6 millones

Un nuevo carril ciclopeatonal mejora la conectividad entre Alberite y Villamediana de Iregua tras una inversión de 1,6 millones de euros - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por el Consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha realizado una visita técnica de fin de obra hoy, día 12, al nuevo carril ciclopeatonal entre los municipios de Alberite y Villamediana de Iregua, que ha sido impulsado por el Ejecutivo autonómico para mejorar la conectividad entre ambas localidades, reducir el tráfico rodado, reforzar la apuesta por la movilidad sostenible y segura, y promover la práctica del ejercicio físico en beneficio de la salud de los riojanos.

El proyecto, que ha entrado en servicio recientemente, ha sido ejecutado por un presupuesto de adjudicación de 1.643.795,26 euros, financiados íntegramente con fondos de la Administración autonómica.

La visita también ha contado con la presencia de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, el alcalde de Villamediana de Iregua, Rubén Gutiérrez, la alcaldesa de Alberite, Esperanza García, técnicos de la Dirección General de Infraestructuras, y representantes de la empresa Riojana de Asfaltos, que ha sido la encargada de ejecutar los trabajos.

Tras su entrada en servicio, ya está disponible un vial de 2.601,88 metros de longitud que comienza en la intersección de las carreteras LR-254 y LR-255, en el núcleo urbano de Alberite, y finaliza en el paso inferior de la variante de Villamediana de Iregua (LR-250), enlazando con el carril bici que lleva hasta Villamediana de Iregua y con un camino que conecta con la vía romana del Iregua.

"Esta actuación refuerza esa apuesta que se realiza desde el Gobierno de La Rioja por facilitar la movilidad sostenible, por facilitar a todos los transeúntes, a quienes se desplazan a bici o a pie, la conexión segura y el disfrute de todo el entorno.

En este caso, también ha supuesto una importante reordenación de todo el entorno urbano por su proximidad a dos carreteras con mucho volumen de tráfico", ha indicado el presidente Capellán.

A su vez, ha apuntado que también "se ha intervenido en la reorganización de toda la señalética, horizontal y vertical, sumada a la mejora de toda la iluminación y las telecomunicaciones con más de dos kilómetros de soterramientos, que ha permitido, entre otras cosas, eliminar 41 postes telefónicos que estaban en el terreno, el trasplantado de los árboles y también la mejora de la semaforización".

BARRERA DE PROTECCIÓN PARA CICLISTAS Y PEATONES

El carril está dividido en dos tramos: uno urbano, situado en Alberite (PK 0+000 a PK 0+260), y otro interurbano (PK 0+260 a PK 2+601,88), entre ambas localidades.

Por otro lado, cuenta con una anchura de cinco metros, tres de ellos para las bicicletas (1,5 metros para cada sentido de circulación), y dos para los peatones.

En el trazado interurbano se ha añadido una barrera de seguridad para separar el tráfico rodado de los ciclistas y peatones, así como una cuneta de hormigón para mejorar el drenaje y evitar que el agua invada el carril.

El firme se ha ejecutado mediante una capa de zahorra artificial sobre la que se ha extendido una mezcla bituminosa coloreada para las bicicletas y pavimento de hormigón (tramo interurbano) o baldosa (tramo urbano) en la senda peatonal.

Por su parte, Rubén Gutiérrez ha agradecido al Ejecutivo autonómico su interés en acometer obras de estas características tan apreciadas por los vecinos y ha apuntado que esta actuación supone una "muy buena inversión para favorecer la movilidad de nuestros vecinos, junto con el resto de riojanos también, por qué no decirlo, y contribuye a mejorar la seguridad vial para la localidad".

A su vez, Esperanza García ha agradecido la realización de una obra que permite "conectar mejor y con mayor seguridad Alberite con los pueblos vecinos y con Logroño".

Una red sostenible, segura y accesible para todos los usuarios El presidente ha explicado que esta infraestructura completa el amplio cinturón de movilidad sostenible en el entorno metropolitano de Logroño desarrollado durante esta legislatura para unir los municipios de Logroño, Lardero, Alberite, Villamediana de Iregua y el Polígono de Cantabria que ofrece nuevas alternativas de desplazamiento que garantizan la seguridad y accesibilidad a todos los usuarios.

"Un plan integral que tenía como objeto y como principal motivación facilitar esa movilidad sostenible a las personas en todo lo que es el cinturón metropolitano de la capital de La Rioja, de Logroño", ha enfatizado.

Esta red se compone de un total de cinco carriles ciclopeatonales (Logroño- Polígono de Cantabria; Logroño-Lardero; Logroño-Villamediana de Iregua; Lardero- Alberite; y Alberite-Villamediana de Iregua), que comprenden una longitud de alrededor de 10 kilómetros y una inversión superior a los 10 millones de euros, que ha contado también con financiación proveniente de fondos europeos Next Generation.

A este cinturón metropolitano, se suma el nuevo carril entre Bobadilla y Baños de Río Tobía, que entró en funcionamiento a comienzos de verano del año pasado tras una inversión de 629.000 euros (80 % fondos europeos y 20 % fondos autonómicos), y la futura construcción de un vial entre Fuenmayor y el camping, con una previsión presupuestaria de más de un millón de euros.