El nuevo Centro de Día de Cervera cuenta con 20 plazas públicas y atiende a vecinos de 14 localidades de la comarca - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en la comunidad, Beatriz Arraiz, han inaugurado el nuevo Centro de Día para Personas Mayores Dependientes de Cervera del Río Alhama que cuenta con 20 plazas públicas.

Refuerza la red de atención a la dependencia en Rioja Baja y acerca a los municipios de la comarca un servicio especializado de atención diurna, rehabilitación y promoción de la autonomía personal. El centro comenzó a funcionar el pasado 7 de septiembre y cuenta actualmente con ocho usuarios.

El nuevo recurso ha supuesto una inversión de más de 587.000 euros entre las obras de adecuación y su equipamiento. En concreto, los trabajos fueron adjudicados por 448.184 euros, mientras que la dotación de mobiliario y equipamiento sociosanitario ha ascendido a 139.130,09 euros y ha contado con financiación europea 'Next Generation'.

Durante la inauguración el presidente ha incidido en que este nuevo servicio permite atender no solo a los vecinos de Cervera del Río Alhama y sus localidades adscritas, sino también a personas de otros municipios del entorno.

ATENCIÓN INTEGRAL E INDIVIDUALIZADA

El nuevo Centro de Día permitirá ofrecer una atención integral e individualizada, dirigida tanto a mantener o mejorar la autonomía de las personas mayores como a proporcionar apoyo a sus familias y cuidadores. Su modelo asistencial sitúa a la persona en el centro de la intervención y adapta los cuidados a sus capacidades, necesidades y proyecto de vida.

En este sentido, Capellán ha remarcado que, además de los cuidados, el centro desempeña "una labor muy importante de rehabilitación activa". Así, ha puesto en valor la atención médica y de enfermería, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la psicoestimulación y el programa de dinamización social y cultural que se desarrolla en sus instalaciones.

UN AVANCE MUY IMPORTANTE PARA LA COMARCA

El ámbito de actuación del centro trasciende Cervera del Río Alhama y permitirá atender también a personas mayores procedentes de Aguilar del Río Alhama, Cornago, Valverde, Cabretón, Valdegutur, Rincón de Olivedo, Las Ventas, Inestrillas, Navajún, Valdemadera, Igea, Valdeperillo y Grávalos, consolidando así un recurso sociosanitario de referencia para esta zona de Rioja Baja.

El centro se ubica en la planta baja del edificio de la Residencia La Purísima Concepción y Don Felipe Ochoa y dispone de 323,58 metros cuadrados construidos y 289,56 metros cuadrados útiles. El espacio se distribuye en áreas de despachos, fisioterapia, comedor y descanso, además de aseos, vestuarios y almacenes.

Entre los servicios que ofrece figuran la valoración geriátrica integral; atención sanitaria y de enfermería; administración de fármacos; higiene y cuidados personales; ayuda en las actividades de la vida diaria; dinamización sociocultural y ocio; atención social y apoyo familiar; fisioterapia; terapia ocupacional; manutención y transporte adaptado, entre otros.

Capellán ha destacado también que el funcionamiento del centro es posible gracias a una plantilla de 11 profesionales.

"Es un avance muy importante para la comarca", ha señalado el presidente, quien ha recordado que la gestión de los profesionales y del conjunto de servicios que se prestan en el centro supone un contrato de 1,1 millones de euros por parte del Gobierno de La Rioja.

Sumando este contrato de gestión a la inversión realizada en las obras de adecuación y en el equipamiento, Capellán ha cifrado en torno a 1,7 millones de euros el esfuerzo económico vinculado a la puesta en marcha y prestación del servicio. "Más allá de las cifras, estamos hablando de un servicio nuevo, de un servicio necesario, que sigue ampliando el cuidado y la atención a las personas mayores, que sigue favoreciendo el desarrollo de su autonomía y que permite a las familias disponer en Cervera y en su comarca de un servicio que hasta ahora no tenían", ha destacado.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS MAYORES

Uno de los elementos diferenciales del nuevo centro es su apuesta por incorporar nuevas tecnologías a la terapia ocupacional y a la rehabilitación para mejorar la autonomía personal y prevenir el deterioro funcional de las personas mayores con diferentes grados de dependencia.

Para ello, dispone de equipamiento sociosanitario adaptado como sillones geriátricos y reclinables, grúas de bipedestación, movilización e higiene, bicicleta estática, equipos de electroestimulación, ejercitadores respiratorios y otros dispositivos destinados a fisioterapia y rehabilitación.

A esta dotación se suman medidas innovadoras en la prestación del servicio, como un programa de realidad virtual para estimulación cognitiva y mantenimiento de capacidades físicas, una sala multisensorial, tablets para los usuarios, programas y aplicaciones de estimulación cognitiva y terapias como Montessori o musicoterapia. También está prevista una aplicación que facilitará el intercambio diario de información entre el centro y las familias sobre la evolución, salud, medicación o incidencias de cada usuario.

El servicio incluye asimismo talleres quincenales de apoyo para familiares y cuidadores, así como formación específica de los profesionales en atención centrada en la persona, prevención de caídas, primeros auxilios, gestión de centros y prevención de riesgos, entre otras materias. El centro cuenta con personal de atención directa, gerocultores/auxiliares y personal sociosanitario, además de dirección y trabajador social. Así, se contempla una plantilla de 11 profesionales y dos vehículos adaptados para el servicio de transporte.

La gestión ha sido adjudicada a la Fundación Hospital de la Purísima Concepción. El contrato comenzó el 7 de septiembre de 2026, tiene una duración inicial de dos años -hasta el 6 de septiembre de 2028- y contempla la posibilidad de prorrogar el servicio durante otros tres años. El presupuesto base de licitación ascendió a 1.102.226,94 euros.

Capellán ha agradecido especialmente la colaboración de la Fundación Hospital de la Purísima Concepción, que cedió el espacio situado en la planta baja del edificio para hacer posible el centro, así como la implicación del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama, que desde el inicio de la legislatura había trasladado la necesidad de disponer de este recurso.

Tras conversar durante la visita con usuarios de más de 90 años, Capellán ha incidido en la responsabilidad de "devolverles todo lo que ellos nos han aportado con su trabajo, con su esfuerzo y con su cuidado". "Me parece que es muy generoso y habla mucho de una sociedad como la riojana, que es capaz de cuidar y de atender así a sus personas mayores", ha concluido.

FONDOS EUROPEOS

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado que el Gobierno de España "ha financiado a través de los fondos europeos el nuevo Centro. Ha subrayado que esta actuación "responde a una necesidad real del municipio" que "refuerza los servicios de cuidados y atención a nuestros mayores".

Arraiz ha ensalzado la labor del Gobierno de España porque "está contribuyendo a ampliar y modernizar los centros de día de La Rioja", algo que es relevante porque estos centros permiten que las personas mayores "no tengan que abandonar su entorno ni su municipio donde residen".

Por todo ello, ha destacado el trabajo realizado por el Gobierno de España para captar y conseguir unos fondos europeos que están permitiendo "la mejora de todo tipo de servicios públicos de los municipios de La Rioja".