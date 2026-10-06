Un nuevo complejo 'Senior Living' para mayores ofrecerá en Logroño 102 viviendas, con 147 plazas y servicios comunes - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gestora Talvion, junto a Novaedat, y Endless Project, impulsan una promoción de 102 viviendas con servicios integrales de salud, confort y vida activa en la calle Hermanos Urdiales, en el barrio logroñés del Campillo. Contará con 147 plazas, dirigidas principalmente a mayores de 65 años sin dependencia, y contribuirá a crear hasta 35 empleos directos.

Estas instalaciones, bajo el concepto de 'Senior Living' suponen una inversión de 11 millones de euros en una parcela dotacional municipal -por la que el Consistorio percibirá un canon anual de 25.000 euros- y contarán con una calificación energética A. Con toda la tramitación administrativa en marcha, se prevé comenza la construcción "cuanto antes", y finalizarla en un plazo de 18 meses desde su inicio.

La iniciativa busca "dar respuesta al envejecimiento de la población, dando un paso pionero en la atención a la longevidad activa con el proyecto Senior Living Urbano Logroño". Se trata de un complejo residencial de nueva construcción concebido para que las personas mayores sigan viviendo en la ciudad, con plena autonomía y acompañadas de servicios de salud, confort y ocio.

El alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, ha participado este martes en la presentación de este proyecto junto a Javier Sousa, director de Health de Talvion, gestora de capital especializada en proyectos inmobiliarios que lidera el proyecto.

Se trata de un proyecto que busca dar respuesta al envejecimiento de la población en la Rioja, con un complejo 'Senior Living' urbano de 102 viviendas y 147 plazas, estructurados en tres módulos diseñados para prolongar la autonomía y el bienestar de los residentes.

Escobar ha querido subrayar que este proyecto "encaja plenamente en la política que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento para que nuestra ciudad sea una ciudad cada vez más amable, más inclusiva y más preparada para las necesidades de las personas mayores".

En este sentido, el primer edil ha subrayado que "queremos seguir construyendo una ciudad en la que nuestros mayores tengan oportunidades para seguir viviendo, participando y disfrutando plenamente, porque una ciudad que cuida a sus mayores es una ciudad que avanza".

Escobar ha destacado la apuesta del Consistorio por promover políticas que contribuyan al envejecimiento activo y a la promoción de la autonomía personal de nuestros mayores desde diferentes líneas de actuación. Y ha resaltado además que este proyecto generará, aproximadamente, 35 nuevos empleos directos en la ciudad.

Por su parte, el director de Health de Talvion, Javier Sousa, ha indicado en su intervención que "hemos diseñado un modelo que combina vivienda, bienestar, salud y vida activa en un mismo entorno y conectado con todo lo que la ciudad ofrece".

"Es una respuesta real al doble reto social de la soledad en el envejecimiento y de la vivienda, sin esfuerzos económicos adicionales", ha añadido, apuntando que "en un contexto de mercado inmobiliario cambiante, pretendemos que esté por debajo de un alquiler de una casa de 3 habitaciones", con algunas opciones de flexibilidad en viviendas que se plantean de 25 a 40 m2 "muy luminosas y con amplias terrazas".

TRES MÓDULOS.

Sousa ha detallado que "el proyecto está articulado en tres módulos diferenciados que buscan dar respuesta a todas las necesidades de los residentes".

El primero es el módulo de 'Confort y Hospitality 24/7', que cubre la gestión integral del hogar: conserjería y asistencia 24 horas, mantenimiento del edificio y del apartamento, limpieza y lavandería, y un servicio de restauración flexible con comedor o envío a domicilio.

El módulo de 'Salud Preventiva y Plataforma Asistencial' ofrece medicina general y enfermería permanente, atención de urgencias básicas, fisioterapia y podología, atención psicológica y asesoramiento nutricional orientado al envejecimiento saludable.

Y, por último, el módulo de 'Longevidad Activa, Ocio y Concierge' completa la propuesta con un concepto pet-friendly integral, gimnasio, piscina exterior, Zona deportiva, petanca, huerto urbano y jardines, biblioteca y Zona Tech, además de un programa lúdico y deportivo con concierge personalizado.

Otra de las claves del complejo es su ubicación estratégica en El Campillo, en la calle Hermanos Urdiales, una zona de expansión natural de la ciudad con numerosos servicios y bien conectada con el centro.

Un entorno "seguro y accesible, con acceso a servicios, transporte público y equipamientos comerciales", y con el Parque del Ebro y el Complejo Deportivo Adarraga a escasa distancia "para fomentar un estilo de vida activo".

UN PROYECTO CON RETORNO PARA LA CIUDAD.

El proyecto se construirá en una parcela municipal de carácter dotacional en El Campillo, que generará un retorno para el Ayuntamiento de Logroño de más de 25.000 euros anuales en concepto de canon. Además, el proyecto incorpora un modelo económico y un compromiso social pensados para generar valor en toda la ciudad.

El mecanismo financiero del residente permite al senior financiar su alquiler y los servicios con la renta obtenida del arrendamiento de su vivienda en propiedad.

De este modo se produce un doble efecto: el residente gana calidad de vida y servicios, y se liberan viviendas familiares de gran tamaño que incrementan la oferta de alquiler disponible para las familias jóvenes de Logroño.

El desarrollo se enmarca, además, en una clara apuesta por los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza): cesión de espacios habilitados para la Asociación de Mayores local, generación de empleo directo e indirecto vinculado a la plataforma de servicios y un desarrollo de bajo impacto medioambiental acorde con la calificación energética A del edificio.

Senior Living Urbano Logroño es un proyecto concebido e impulsado por Talvion, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño. Novaedat, por su parte, actúa como operador en gestión asistencial y de servicios, Métrica Architecture & Design asume la dirección técnica y el diseño; y, por último, Endless Project aporta el respaldo financiero para garantizar la viabilidad a largo plazo.