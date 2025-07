LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo contrato de zonas verdes de Logroño entrará en vigor el 1 de septiembre por 25 millones para cuatro años, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad, Celia Sanz.

Como ha recordado, "el pasado 28 de marzo, la Junta de Gobierno Local adjudicó a la UTE 'Enviser Servicios Medioambientales, S.A.U.- Agua y Jardín' el nuevo contrato para la conservación y mantenimiento en las infraestructuras verdes y elementos de mobiliario urbano, dotado con una cuantía de 25.069.786,53 euros (IVA incluido) para los próximos cuatro años".

"Dicha UTE -ha añadido- asumirá a partir del 1 de septiembre la gestión y ejecución de este contrato, con el que el Ayuntamiento modernizará el mantenimiento de los espacios verdes con nuevos sistemas de gestión inteligente en las tareas de conservación, haciendo el servicio mucho más eficiente desde un punto de vista económico y medioambiental".

Hasta entonces, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado requerir a la actual adjudicataria, EULEN, S.A., que continúe ofreciendo el servicio con conservación y mantenimiento de zonas verdes y elementos de mobiliario urbano hasta el 31 de agosto.

Para ello, se ha dado el visto bueno a la aprobación de un gasto de 702.348,51 euros (IVA incluido). En palabras de Sanz, "se ha conseguido desatascar esta situación, llevábamos siete años y medio con medidas de continuidad en este contrato de gran importancia para la ciudad y por lo tanto ese 1 de septiembre tras esta aprobación de estas medidas cautelares de continuidad comenzará a ejecutarse".

PERI LOBETE

Por otro lado, Sanz ha apuntado que "este equipo de Gobierno, durante los últimos meses, ha desatascado varios de los PERIs que estaban ahí desde hacía años". Uno de ellos es el PERI Lobete, "que desde el año 2019 se encontraba ahí y lo que ya hicimos fue una aprobación inicial para la reactivación de esa Junta de Compensación".

Así, en la Junta de Gobierno Local "lo que hemos aprobado hoy es el seguir avanzando en esos trámites que prevé la legislación actual y entonces se va a iniciar el expediente de expropiación para que ese PERI pueda seguir avanzando, un paso más en esa tramitación también para que Logroño pueda seguir creciendo de manera ambiciosa".

En concreto, en el Plan Especial de Reforma Interior n.º 15 'Avenida de Lobete II' se incluye la 'Unidad de Ejecución N12.6 Lobete II', con una superficie total de 12.928 m2 y una edificabilidad o "techo edificable" (es decir, los metros cuadrados que se pueden construir sobre la parcela) de 22.580 m2, que tendrá un uso residencial y comercial.

Tras constituirse en 2021 una junta de compensación para este espacio) con varios propietarios, entre ellos el Consistorio), la Junta de Gobierno Local aprobó de forma inicial el pasado mes de mayo el proyecto de compensación de esta unidad de ejecución, de la cual al Ayuntamiento le corresponder el derecho de aprovechamiento de 5.792 m2.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a iniciar el expediente expropiatorio, mediante procedimiento de urgencia, respecto de los bienes y derechos afectados; así como tener como beneficiaria de esta expropiación a la Junta de Compensación de la 'Unidad de Ejecución N12.6 Lobete II' del Plan General Municipal.

PUESTOS DEL MERCADO SAN BLAS.

El pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Logroño puso en marcha el proceso de licitación varios puestos de venta del Mercado San Blas divididos en 13 lotes (5 interiores y 8 exteriores) hasta el año 2037.

De ellos, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado los siguientes cinco:

Lote I (puestos 10-11 exterior), a Sagasta Market, S.L. por un canon ofertado de 10.519,66 euros (IVA excluido).

Lote II (puesto 14 exterior), a Bodegas Cerrolaza, S.L. por un canon ofertado de 8.640 euros (IVA excluido).

Lote V (puesto 21 exterior), a Adriana Patricia Maine Degrave por un canon ofertado de 4.614,96 euros (IVA excluido).

Lote VII (puesto 26 exterior), a Embutidos Alejandro, S.A. por un canon ofertado de5.723,03 euros (IVA excluido).

Lote VIII (puestos 27-28-29 exterior), a Embutidos Alejandro, S.A. por un canon ofertado de 20.835,54 euros (IVA excluido).

Respecto a los ocho lotes que no han sido adjudicados restantes (cinco puestos interiores y tres exteriores), bien porque no se ha presentado ninguna oferta o porque las ofertas no han sido adecuadas, el Ayuntamiento podrá adjudicarlas en el plazo de un año.

PLATAFORMA PARA EL PROYECTO DE GEMELOS DIGITALES

El Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en el Proyecto Retech de Gemelos Digitales, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial, con la aprobación de un nuevo expediente de contratación por parte de la Junta de Gobierno Local.

Dotado con una cuantía de 2.064.161,28 euros, hace referencia al servicio de diseño, configuración, implantación y pueta a disposición de una plataforma de compartición de datos para el proyecto mencionado.

El contrato, que desglosa sus importes en seis anualidades (del año 2025 al 2030, ambos inclusive), iniciará sus procesos de licitación en los próximos días.

El Proyecto Retech de Gemelos Digitales es colaborativo y cuenta con la participación de cinco comunidades autónomas (La Rioja, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura), cada una desarrollando sus propios Gemelos Digitales.

En este sentido, Celia Sanz ha recordado que la coordinación general, la gobernanza y el almacenamiento de datos de la iniciativa recae en el Ayuntamiento de Logroño tras la delegación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Este proyecto, que cuenta con una financiación para Logroño de 6,8 millones de euros gracias al apoyo de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, creará un ecosistema de innovación para empresas tecnológicas, especialmente startups y pymes, en áreas como riego inteligente, movilidad y eficiencia energética.